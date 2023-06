La meyor cervecería novel d'España ye asturiana y llámase Dúa Sparkling Beer, de la maestra cervecera Blanca Fresno. La firma sumó esta reconocencia va unos díes nel Barcelona Beer Challenge, onde llevaron amás dos medayes de plata cola marca Grisette, plata na categoría "saison", y Rosemary, na de "alternative fermentables beer" (fermentadura especial).

Fresno nun puede tar más que contenta "por siguir poniendo Asturies nel mapa" y porque'l so proyectu "se viera reconocíu", mesmo col premiu a la meyor cervecería novel como con delles medayes, yá que suma otres más en dellos certames. La maestra cervecera tamién destaca'l sofitu de Fran Ordóñez, del llagar Viuda de Angelón de Nava, onde tienen orixe les sos cerveces. "Ye d'agradecer que comparta tan arrogantemente l'ayalga del so llagar de sidra, el lleldu del ambiente, que ye'l que-y da'l "terroir" a les nueses Dúa y fai que contengan la esencia d'Asturies con un sentíu tan fuerte de raigón".

Dúa produz les citaes Grisette, rubia, y Ambrée, tostada, dambes de fermentadura mista, con lleldu de cerveza del tipu "french saison" y la de la sidra. Apocayá sumáronse Marilyn, avieyada 12 meses en barriques de sidra de xelu, y Rosemary, con un toque de miel y romeru.