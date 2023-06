Munchos son los xixoneses que tienen la mesma devoción polos cucuruchos que pol primera bañín de la temporada en San Llorienzo. Disfrutar d'un xeláu de les casetes del paséu del Muru pa enfrescar el cuerpu ye casi "una necesidá". Más col calor nesti arranque "escepcional" de xunu, que llega dempués del bon tiempu de mayu. Esti día, cayeron nesi xelizu pecáu unos cuantos. La mayoría opten por sabores clásicos como'l chicolate y el turrón. Otros son daqué más innovadores. Ente ellos, taba Agustín González, al altor de la escalera 7. "¡Ye que presta un montón!", esclama mientres-y pega un bon taragañu al cucuruchu nel que reposa un xeláu de la famosa galleta Oreo.

Al otru llau del mostrador, la que-y despacha ye toa una veterana. Nin más nin menos que trece años lleva remanando con maestría'l sacaboles María José Corrales. "Ayuda que les temperatures son más templaes al respeutive de cuando yo empecé. La temporada de xelaos allárgase", celebra, mientres sirve un cucuruchu de nata al padre d'un neñu inglés, que-y da un llambiotazu namás garralu na so siella. Esta xeladera cree que la temporada "empezó más fuerte de lo normal". Y non solo polos xixoneses. "Agora lleguen primero los ingleses y los alemanes. Los franceses suelen dir daqué más arrezagaos. Y con un branu al volver la esquina yá 100% normalizáu tres dellos con restricciones o mieos pol covid, esperen qu'esta temporada seya "la meyor de los últimos años".

Y d'una xeladera veterana, a una caseta con solera. La de La Ibense. Col so coquetu puestu de rayes frente a la escalera 9. Ehí debuta despachando xelaos Deva Blanco. "Ye'l mio primer añu y espero que sía meyor que los anteriores al nun haber restricciones", confiesa ilusionada esta moza. Nun podíen faltar nel so mostrador clásicos d'esta emblemática casa como'l de turrón, mantecáu y chicolate. Toos fechos de forma casera. "Ente los mayores, trunfen. Pero a los más pequenos suelen gusta-yos más el sabor fresa y el de chicle", matiza. Ensin escaecer el so emblema: el petecible y famosu bombón marca de la casa.

Toles casetes abren de forma maratoniana pel branu. Llueu pela mañana y hasta que prácticamente se fai de nueche. Los madrugadores llevantaron la persiana yá en Selmana Santa. Non solo vienden xelaos. Tamién refrescos, patatines, gominoles... Un debutante nesti arte ye José María Moirón. "Agora'l mio horariu márcalu'l cielu", bromia. Camudó los andamios y l'albañilería por despachar felicidá en forma de bola fría al altor de la escalera 3. "Les ventes tovía tienen que dir a más. La Selmana Santa foi perbona y espérase bon tiempu pel branu. Va garrar ritmu cuando los ‘peques’ terminen les clases y los adultos empiecen a coyer vacaciones. Y lleguen yá más turistes", avanza.