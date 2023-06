El "Fabiolo" foi la primer unidá ferroviaria del mundu qu'utilizó l'hidróxenu pa la so propulsión. L'esperimentu entamóse n'Asturies y el vehículu tien agora un sitiu destacáu nel Muséu del Ferrocarril de Xixón. El Principáu foi pioneru na tecnoloxía del hidróxenu aplicada al ferrocarril y tamién podría ser una de les primeres rexones peles que circulen trenes de pasaxeros movíos pol combustible anovable ensin emisiones. Un consorciu lideráu por Renfe yá cunta con fondos europeos pa entamar n'Asturies l'adaptación d'una unidá eléctrica de l'antigua Feve por que pueda traccionar tamién con enerxía procedente d'hidróxenu verde líquidu y bateríes. Del ésitu d'esta primer fase va depender l'adaptación de más unidaes qu'operen na rede de vía estrecha de Renfe.

El plan de la compañía estatal ye asemeyáu al que desenvolvió ente 2019 y 2021 pa probar l'usu del gas natural licuáu nun automotor de l'antigua Feve y qu'incluyó pruebes na llinia Baíña-Col.lanzo. Dos de los socios de Renfe naquel programa, l'operador gasista Enagás y la multinacional de la inxeniería Segula Technologies, repiten nel nuevu consorciu creáu pa diseñar y desenvolver un tren bimodu que pueda circular per víes electrificaes como cualquier unidá alimentada por una catenaria, y circular tamién per víes non electrificaes por aciu d'una combinación d'hidróxenu verde líquidu y bateríes d'almacenamientu d'enerxía.

El programa llámase "H2BiModo" y nél participen Renfe Operadora, Renfe Viaxeros, Enagás Tresporte, Segula Technologies y dos empreses asturianes: H2Vector Energy Technologies, compañía con sede en L'Entregu dedicada al desenvolvimientu y fabricación de sistemes de xestión d'enerxía basaos n'hidróxenu, y Táctica Tic, empresa de base tecnolóxica con sede en Xixón. El consorciu yá llogró una ayuda de fondos europeos de 3,54 millones pa entamar el diseñu y desenvolvimientu del primer tren bimodu, un proyectu con un costu de 8,55 millones.

L'ayuda europea pertenez al programa d'incentivos pa diseñu, demostración y validación de movilidá propulsada por hidróxenu, que ta incluyíu nos programes d'incentivos a la cadena de valor anovadora y de conocencia del hidróxenu anovable del Plan de Recuperación.

La unidá eléctrica que se va encuriosar pal usu d'hidróxenu pertenez a la serie 3600 de Renfe. Del ésitu de les pruebes que se faigan con esta unidá y del llogru de más ayudes europees va depender una segunda fase del programa pa sustituyir el parque ferroviariu d'Asturies por vehículos impulsaos por anovables. El Gobiernu del Principáu firmó en 2021 con Renfe un protocolu de collaboración pa impulsar la descarbonización del tresporte ferroviariu y cuéntase con qu'al proyectu "H2BiModo" s'axunte la Fundación Barredo.