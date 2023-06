Puede dicise que Tatiana Álvarez Capita ye una muyer que nunca-y tuvo mieu al trabayu. Ello ye que dende bien moza y mentanto estudiaba, echaba un gabitu nel restorán de los sos padres, en Les Regueres, onde fixo de too, como ella mesma esplica : "Fregué y ayudé na cocina, atendí na barra y les meses, a lo último qu'aprendí l'oficiu, como se suel dicir".

En rematando los sos estudios d'Alministración fixo práctiques en delles empreses y, finalmente, trabayó nuna once años hasta que la maternidá y la necesidá de conciliación camudáron-y la vida. "Cuando tienes fíos camientes una montonera de coses porque sigue siendo percomplicao ser madre y trabayar fuera de casa, inclusive cuando la to pareya tamién s'implica bien d'ello, como ye'l mio casu, pero yo lleguó un momentu que tuvi que tomar una determinación", diz.

El so home, Luis Coto, regueranu como ella, ye un gran entamador y un namoráu, tamién como ella, del pueblu, de la Naturaleza de los animales y, especialmente, de los de races autóctones. El lleva combinando va años el so trabayu nuna empresa cola cría d'oveya xalda y gochu asturcelta. Estos postreros vien criándolos en llibertá, va cinco años, ente'l monte Paniceres y una finca d'El Milón, en Premoñu. "Yo creo que cuando una puerta se tranca, ábrese otra. Púnxime d'alta nel réxime agrariu va seis meses y agora toi a comuña col mio home. Ye cierto que tengo muncho trabayu, pero ye pa nós. Ocupome del papeléu y tamién de los animales, amás de la casa y los nuesos fíos. Merez la pena porque si por casu toi en casa y un guah.e se me pon malu toi equí con él, toi disponible pa ellos y, amás, tengo menos gastos, muevo muncho menos el coche, como en casa, ello ye que toi afayando una nueva forma de vivir más sele", esplica .

Dende va tiempu empezaron a comercializar, con gran ésitu, la so carne de gochu asturcelta, amás de chorizos y morcielles propies col nome de Ca’Mamina. "Nós criamos al gochu en monte, n'estensivu, lo que llama enforma l'atención a la xente. Los animales tán en movimientu y por eso la so carne ye tan bona, porque amás van alimentándose de lo que'l monte-yos ufiérta según la temporada: castañes, abeyotes, mazanes. Tamién-yos apurrimos farina de maíz, farina de cebada y salváu de trigu. El trabayu de la llimpieza del monte foi duru, porque tou lu fiximos nós, pero ensin duda los animales tán encantaos", esplica esta entamadora rural que, xunto al so home, son unos de los pocos criadores d'esta raza nel Principáu.

Dambos enséñense contentos cola respuesta de la vecería que demanda la so producción, pero afirmen, tamién, que tán en procesu de crecimientu y que-yos queda muncho por andar. "Llevamos l'animal al mataderu y vendemos la carne fresco a quien nos la pide. Nesti sentíu tenemos una importante demanda de restoranes onde los cocineros, dalgunos mui reconocíos, tán apostando pol gochu asturcelta. Per otru llau producimos los nuesos propios chorizos y morcielles, onde vamos evolucionando adulces".

Sobre la vida en pueblu, dambos lo tienen mui claro: "Luis y yo nun sabemos lo que ye vivir nuna ciudá. Sí ye verdá que tengo que garrar el coche pa llevar a los neños, por casu, a clase d'idiomes o practicar dalgún deporte, pero críense equí ; véolos xugar dende la puerta de casa, rellaciónense colos sos vecinos. Pela pandemia víalos xugar na quintana de casa. Tou eso, pa mi, ye felicidá. Que vivamos equí y que nos dediquemos a lo que nos apasiona", destaca esta muyer pa la que, pel momento, nun hai tiempu llibre que valga. "Acabamos d'empezar a entamar y nun cuento, agora mesmo, nin ganar dineru nin vacaciones. Tenemos que tirar por esto, y nello tamos", diz.