Referente del pop-art n'España ya iconu del arte asturiano por adopción, nel venti aniversariu del so fallecimientu, Eduardo Úrculo (Santurce, 1938 - Madrid, 2003) demuestra que la so rellumante obra ta más viva que nunca con una esposición que de magar el próximu miércoles 5 de xunetu y hasta'l 24 de setiembre va tomar la Cúpula del Centru Niemeyer. Sol títulu "Úrculo: L'enigma del viaxeru", l'amuesa, comisariada pola doctora Alicia Vallina, constitúi una metáfora del tránsitu que l'artista adoptó como ún de los motivos principales del so arte. P'asina percorrer el so mundu personalísimu de deseos y fantasíes, sondiando al traviés de les sos obres la naturaleza curiosa ya infantil que tenía, al traviés de la prevocación de lo imaxinario, d'un universu estéticu en movimientu, siempre dialogando cola mesma esistencia.

Tou ello al traviés de casi un centenar d'obres pictóriques qu'ilustren les trés etapes fundamentales en que s'estrema la vida profesional del pintor y escultor vascu-asturianu: dende la del artista desarraigonáu, gris, desesperáu y en busca de la continuidá de los sos primeros años, hasta l'Úrculo viaxeru, misteriosu y silenciosu, que se dio a una visión cosmopolita del arte, pasando peles creaciones informalistas, clandestines, cargaes de deséu y color, sexualidá, erotismu ya inmoralidá del so periodu de tránsitu. La obra d'Eduardo Úrculo, asegura la dirección del Niemeyer, "caltien la vitalidá esplícita de quien escargata na so memoria y déxase plasmar pola realidá de les coses, de les persones. Fetichista inquietu, nun arrenegó nunca de la banalidá de los oxetos qu'esplegaba nes sos composiciones, siempre emplegándolos como sida p'amosar el gocie de la vida al traviés del gocie de la pintura. Porque yera un 'bon vivant', magar enseñar munches vegaes na so obra la frustración y dificultá del ser humanu énte una vida que merecía ser estrumida". Un percorríu artísticu en trés etapes "Úrculo: L'enigma del viaxeru" pretende ser un percorríu pela evolución del trabayu vital d'Úrculo, gracies a un compendiu de cien litografíes, dibuxos, olios, acrílicos, témperes, escultures en bronce o grabaos procedentes de la colección del so únicu fíu, Yoann Úrculo, y de dellos fondos artísticos particulares, mesmo qu'una selección de preseos de trabayu y oxetos personales del artista qu'imbúin al visitante na atmósfera creadora del “pintor que fai escultures”, como él mesmu se definía. A última hora, esta amuesa supon una aventura estética que transita peles diverses etapes del artista, dende la durez de la escuridá hasta la felicidá del color pa plantegar el suañu de la guapura y de la sensibilidá hacia lo eterno.