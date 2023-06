Ye un pintor con una técnica depurada pero que s'esfrona por "facelo mal". El proyectu "Metro y medio de Arte", comisariáu por Santiago Martínez, l'escaparate de la Barbería Metro (cai Cervantes 12, Uviéu) onde dende va meses esponen dellos creadores, presenta nesta ocasión un auténticu descubrimientu.Trátase de los dibuxos y pasteles d'Iván Quesada (Uviéu, 1975), un pintor autodidacta con mano velazqueña, maestru de la figuración, un artista que na pandemia atopó un nuevu y orixinal camín: el del erru buscáu. Les sos sorprendentes obres son les d'un peracabáu artista que, ensin perder el dominiu de la técnica, llogra algamar el grau de llibertá y anarquía pictórica máxima que puede tener un neñu. Y eso ye porque, como diz Quesada, "quiero llegar a saber facelo mal".

Santiago Martínez sostien qu'Iván Quesada ye "ún de los meyores retratistes contemporaneos" n'Asturies y ye "xunto a Favila, Luis Azón y Hugo Fontela, un dignu representante de la pintura figurativa asturiana". Anque espunxo na galería Murillo, yá zarrada, y la so obra tuvo na Feria d'Arte d'Uviéu, Quesada llevaba un tiempu separáu del circuitu espositivu.

La so biografía ye la d'un creador qu'afayó l'arte na tienda de marcos que teníen los sos padres nel denomináu "edificiu de los Alsas", na plaza Primu de Rivera. "A base de facer marcos y de lo que la xente llevaba a enmarcar entróme a mi el guxanucu". La so formación ye autodidacta, apenes foi dos meses a clases de dibuxu col escultor Mauro Álvarez. Depués, él mesmu daría clases de pintura en Compasso. Lleva l'arte dientro: "Anque tea a otra cosa, anque nun tenga un pincel o un lápiz na mano, yo siempre toi dibuxando y pintando cola cabeza. Anque nun lo tea faciendo físicamente, toi viendo coses o pensando qué puedo pintar, qué puedo facer".

El confinamientu dio-y una nueva oportunidá pa centrase nel arte. D'ehí surdieron bona parte de los dibuxos que s'esponen en "Metro y medio de Arte". "Metíme de lleno a pintar, foi la tabla de salvación. El dibuxu diome la vida".

Y foi ehí onde trazó con toa claridá'l camín artísticu qu'agora sigue: "¿Sabes cómo lo defino yo? ¿Qué ye lo que pretendo facer? Quiero llegar a saber facelo mal. Esto ye, a facelo bien apriéndese, pero agora quiero facelo mal a conciencia y qu'esi erru sía guapu". Amás de les obres espuestes en "Metro y medio de Arte", pueden vese munches otres creaciones d'Iván Quesada na so cuenta d'Instagram (@pint_arte4750). La so obra, qu'inclúi delles recreaciones maxistrales de clásicos de la pintura, ye un festival de llibertá creativo, la busca de la espontaneidá total. "Llegar a pintar ensin técnica, pero teniendo técnica. Eso mesmo. Ye lo qu'a mi me paez más difícil".