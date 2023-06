La inflación asitió en mayu n'Asturies nel 2,9%. Per primer vegada nos postreros 20 meses, los precios xuben na rexón per debaxo de la barrera del 3%. Sicasí, l'encarecimientu de la cesta de la compra sigue en tases de dos díxitos. Los precios de los alimentos y les bébores non alcohóliques crecieron el 12,2% nel últimu añu, según publicó esti día l'Institutu Nacional d'Estadística (INE).

La supresión del IVA n'alimentos esenciales como la lleche, el quesu o los güevos y l'amenorgamientu del 10% al 5% nes pastes y los aceites, que s'entamó'l 1 de xineru, nun evitó que l'encarecimientu de los alimentos siga en cifres de dos díxitos. L'azucre ye lo que más s'encareció n'Asturies nel últimu añu, el 37,5%. Darréu vien la lleche (23,5%), la carne de vacunu (17,7%), les llegumes y hortolices fresques (16,7%), les pataques (16,3%), la carne de porcín (16,2%), los cereales (16%) y los güevos (14,1%). La vicepresidenta y ministra d'Economía, Nadia Calviño, afirmó va una selmana que la rebaxa del IVA, que taba previsto que rematara'l próximu 30 de xunu, va caltenese mentanto los precios de los alimentos sigan elevaos. A los efectos provocaos pola guerra n'Ucrania sumáronse los xeneraos pola seca. L'encarecimientu de la cesta de la compra ye, sicasí, inferior al rexistráu nos últimos meses. De resultes d'esta evolución y el descensu de los carburantes y la eletricidá (-26,3%), la tasa añal d'inflación baxó al 2,9% n'Asturies. Ye la tasa más baxa dende xunetu de 2021, según los datos del INE. La tasa nacional A nivel nacional, la tasa añal baxó al 3,2% y l'indicador harmonizáu, que ye el que s'utiliza pa comparar col restu de países comunitarios, asitió nel 2,9%, lo que pon a España ente los países con menos inflación de la UE. Tou ello permitió una corrección a la baxa de la inflación subxacente, la más estructural, qu'esclúi los precios más volátiles como los de la enerxía y los alimentos ensin ellaborar, hasta'l 6,1%. La evolución del nivel xeneral de precios provocó que'l Bancu Central Européu (BCE) empecipiara en xunetu pasáu un ciclu de xubíes de los tipos d'interés que los tien asitiao nesi espaciu de tiempu del 0% al 4%. Lo cierto ye que la esguilada de los tipos d'interés, amás de repercutir nel euríbor a 12 meses, la principal referencia de les hipoteques d'interés variable, empezó a afectar a la crecedera económica.