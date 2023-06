EDP ta construyendo la so primer central eléctrica d'hidrotorniellu, que se va allugar na presa de La Florida, en Tinéu, y va aprovechar les agües del ríu Narcea. Va ser una de les mayores instalaciones del mundu de les sos característiques, con dos torniellos de 19 metros de llargu y cuatro de diámetru que fueron diseñaos en collaboración cola empresa asturiana Sinfin Enerxía y que se tán fabricando en Bélxica. Na presa de La Florida los trabayos céntrense na estructura de formigón sobre la que van dir montaos los dos hidrotorniellos en serie. EDP cuenta que la central entre en funcionamientu la próxima seronda.

Los abondosos saltos d'agua de los ríos asturianos pasaron de ser una torga a una oportunidá cola transición enerxética. Compañíes eléctriques y d'inxeniería tán tramitando hasta seis proyectos pa instalar centrales d'hidrotorniellu en pequeñes preses de los ríos Nalón, Narcea y Esva. Trátase d'una antigua tecnoloxía conocida tamién como torniellu d'Arquímedes, pol so inventor. Consiste nun cilindru buecu con hélices too a lo llargo que lleva acopláu un alternador. Mángase nun planu inclináu y xira sobre él mesmu aprovechando la fuerza natural de les agües pa producir enerxía eléctrico.

EDP empezó colos trámites pa instalar n'Asturies cuatro centrales d'hidrotorniellu y la de la presa de La Florida ye la más avanzada. La instalación va tener una potencia de 700 quilovatios, que van permitir xenerar cada añu la enerxía equivalente al consumu eléctricu mediu de 1.000 llares. Pa ello, va aprovechar un caudal máximu de 9.000 llitros per segundu del ríu Narcea al so pasu per Pilutuertu, en Tinéu.

Los hidrotorniellos tán fechos d'aceru al carbonu y ente los dos lleguen a unes 100 tonelaes de pesu, tanto como 70 coches. Fabríquense en Bélxica, pola empresa Vandezande, y van llegar nos próximos díes hasta'l so allugamientu final: la presa de La Florida. Va ser un tresporte mistu, marítimu-terrestre. Van embarcar en Gante y van aportar al puertu de Santander. Nel so percorríu per carretera van tener que salvar el túnel de La Barca, onde va facer falta realizar una maniobra especial pa siguir pel corredor del Narcea (AS-15) hasta'l so destín.

Los impactos

Fontes d'EDP apuntaron que, al producir enerxía 100% anovable, esta instalación va evitar la emisión de 1.000 tonelaes de CO2 añales, un impactu positivu equivalente a llantar 75.000 árboles. Amás añedieron que la tecnoloxía de los hidrotorniellos dexa pasar a los pexes ensin provocar daños y que se va construyir una escala de que va facilitar resalvar la instalación.

Los trabayos na presa de La Florida céntrense anguaño na estructura de formigón sobre la que van dir montaos los dos hidrotorniellos. Na construcción y puesta en marcha de la central van trabayar más de 30 persones. EDP va realizar una inversión total próxima a los trés millones d'euros y va recibir una ayuda de 355.000 euros de fondos Feder.

EDP tien anguaño operatives diez centrales hidráuliques convencionales con 425 megavatios de potencia instalaos.