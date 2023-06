Una retrospectiva completa de la trayectoria artística d'Antonio Suárez, con pieces señeres del conxuntu de la so producción, que reflexa tamién la so estrecha y fecunda relación col so marchante, galerista y amigu Fernando Fernán-Gómez. Esta ye la propuesta de "Los 100 d'Antonio Suárez", esposición monográfica compuesta por un centenar d'obres del artista xixonés, inaugurada esti día na sala Sabadell Herrero d'Uviéu, onde va permanecer hasta'l próximu 31 d'agostu.

L'amuesa, comisariada por Luis Feás, presentola esti día la directora de la Rede comercial Noroeste de Banco Sabadell, Carmen Vilabrille, la conseyera de Cultura del Principáu, Berta Piñán, y el coleccionista Fernando Fernán-Gómez (fíu del míticu actor, escritor y director del mesmu nome y de la cantante y actriz María Dolores Pradera), nun actu nel que tamién participó'l director xeneral de Cultura y Patrimoniu del Principáu, Pablo León Gasalla. "Fui axuntando obra d'Antonio dende va munchos años", reveló Fernán-Gómez, "fuimos grandes amigos, fiximos munches coses xuntos, entamé-y esposiciones equí, y en México, y n'Estaos Xuníos. Yera una persona entrañable, maraviyosa, de la xente que yo más pudi querer. Creo qu'esta esposición ye l'homenaxe que-y debía". Fernán-Gómez, que tien una pimpana colección con obres del grupu "El Paso", del que Suárez foi cofundador, y Luis Feás escoyeron d'ente los sos fondos cien obres pa trazar una retrospectiva completa de la trayectoria del artista xixonés dende los sos entamos na pintura, nos años 40 del pasáu sieglu, hasta los sos últimos años. "Yo quería que fueren cien obres, pelos cien años. Tengo delles más d'Antonio, pero nun son tan significatives", destacó Fernán-Gómez. Feás, pela so parte, reveló ún de los secretos de l'amuesa: en realidá hai 102 obres, porque en dos de los llenzos, que Suárez realizó en momentos d'apretures económiques, l'artista reutilizó dos llenzos. Nesi percorríu completu a la producción del artista, na amuesa pueden vese singularidaes como un autorretratu pintáu en 1949, o les sos primeres obres astractes. Tamién delles obres figuratives, previes a la fundación de "El Paso", y que Berta Piñán reconoció que-y gusten especialmente : "Encántame esa primer obra de Suárez previa a l'astracción, que tien muncho que ver con Asturies". Carmen Vilabrille, pela so parte, destacó la fecunda relación ente Sabadell Herrero y el Principáu, que favoreció, con esta, 68 esposiciones conxuntes nos postreros 20 años.