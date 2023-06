La inminente entrada en serviciu de la planta regasificadora de Xixón como instalación loxística pa la descarga de gas natural llicuao (GNLl) y la so reexpedición per vía marítima a otros destinos europeos coincide cola torna del preciu d'esti hidrocarburu. Según la consultora enerxética Ase, "el gas abandonó'l so enclín baxista y xube'l 30% pola medrana a la escasez". Con ello recuperó los 40 euros por megavatiu en cayendo esti mes a los 30 euros. Nel casu d'España esiste una prima de descuentu d'un euru por megavatiu al respeutive del mercáu holandés de referencia (el llamáu TTF). En perspectiva, trátase entá de precios mui algamadizos, cuidao que n'agostu de 2022, depués del entamu de la guerra d'Ucrania en febreru d'esi añu, algamárense los 345 euros nel mercáu holandés TTF frente a los 20 euros de preciu mediu nos años previos.

La torna nel preciu del gas atribúyelo la consultora a interrupciones del operador noruegu Gassco, el posible zarru n'ochobre del xacimientu de Groningen (Países Baxos), aumentu de la demanda esti branu pol calor y pola menor contribución previsible de la nuclear por mor de la seca (que va facer más difícil enfriar los reactores, como pasó l'añu pasáu), la menor importación de gas llicuao pola UE y Reinu Uníu, y la cayida de les esportaciones d'EE UU dende va trés selmanes, l'aumentu de los precios del gas n'Asia pola mayor demanda y el recorte de producción de petróleu pola OPEP. A estos factores, apuntaos por Ase, axúntase que'l ministru d'Economía alemán avisó de que'l suministru de gas ruso qu'inda llega a Alemaña al traviés d'Ucrania podría suspendese en 2024, que ye cuando vencen los contratos. La carestía del gas va emburriar al alza'l preciu de la eletricidá dellos díes perriba de los 100 euros, pero Ase cree que va ser pasaxero pola meyora de la xeneración eólico, la vuelta a la producción de dos centrales nucleares y "el fundimientu ensin precedentes" de la demanda pol mayor autoconsumu y la cayida de la demanda dende la crisis enerxética.