La operadora asturiana de telecomunicaciones Telecable, propiedá del grupu Más Móvil, amplía la so ufierta de banda ancha fixa con un nueva solución de quinta xeneración (5G) pa empreses y llares nes zones d'Asturies nes que pola so orografía y dispersión del hábitat nun tienen accesu a la rede de fibra óptica. Al empar, Telecable va siguir anovando la so rede de fibra cola solución FTTH, con velocidaes d'hasta 10 xigues simétricos y Wifi 6, a la que destinó 35 millones nel últimu añu y na que va invertir otros 65 millones ente esti añu y el que vien. Con dambes estratexes, la operadora asturiana sostien qu'el 97% de la rede de Telecable (cerca de 550.000 inmuebles nel Principáu) disponen de conectividá d'última xeneración.

El nuevu serviciu d'internet rural per aciu de tecnoloxía 5G ufierta alta velocidá a cerca de 17.000 llares de 47 conceyos con una solución converxente qu'axunta telefonía fixa y móvil a veceros ensin fibra. Con esta solución pueden algamar, per aciu la instalación d'un "router", velocidaes d'hasta 150 megas, señaló l'operador. Y per aciu del recursu al sistema Wifi 6, podrán conectase 32 dispositivos. Más Móvil y la multinacional francesa Orange, con instalaciones y plantiya tamién n'Asturies, anunciaron en marzu de 2022 un alcuerdu de fusión pa crear el segundu operador n'España en facturación y primeru en veceros. El proyectu vien siendo escucáu dende entós poles autoridaes europees de la Competencia. Cuéntase con que la Comisión pueda imponer delles condiciones por que'l proyectu pueda materializase, no que confíen entrambos operadores.