El Serviciu Rexonal d'Investigación y Desarrollu Agroalimentariu (Serida) escoyó y caracterizó trés variedaes d'escanda asturiana, qu'entraron nel rexistru colos nomes de "roxa", "azul"’ y "blanquina", en referencia a les tonalidaes de coloración qu'adquieren les sos espigues na maduración. Esti procesu ye'l resultáu d'una investigación que duró más d'una década y qu'atiende a la esmolición d'un sector que ta en crecimientu.

La investigación empezó con parte del material qu'el Serida conservara dende los años setenta del sieglu pasáu nel so bancu de grana. Esti material caracterizóse nel campu y escoyéronse les plantes más destacaes. De siguío, realizáronse cuatro xeneraciones de selección y multiplicación hasta consiguir unes llinies homoxénees.

"Analicemos les característiques agronómiques, de cultivu, altor, tipu d'espiga y granu, según la capacidá panificadora", esplicó la directora del Serida, Mamen Oliván. Tou ello pa llograr trés nueves variedaes que son "distintes a les primeramente descrites, homoxénees y estables”. Toes elles fueron almitíes nel rexistru comercial cola categoría de "variedaes de conservación", yá que ye un material xenético local afayáu a les condiciones.

Los investigadores optaron por escoyer trés variedaes distintes dafechu ente elles, lo que permitiría utilizar unes o otres dependiendo del resultáu. Les trés se caractericen, amás de pola so tonalidá, pola fuerza de panificación de les sos farines.

L'oxetivu agora ye implicar a los productores nel procesu. “Fai falta que daquién multiplique estes granes y probales en distintos llugares pa facer un siguimientu y ver cómo funcionen”, indicó Oliván. Pa ello, esti día celebráronse nes instalaciones del Serida en Villaviciosa unes xornaes nes que tuvieron presentes miembros de les asociaciones Asapes y D’Escanda , mesmo que responsables de colectivos de panaderos y confiteros.

Los investigadores del Serida presentaron les nueves variedaes al sector y treslladaron cuálos tienen de ser los siguientes pasos. La idea ye que puedan axuntase bien como una denominación d'orixe o como una indicación xeográfica protexía. "Sabemos que se cultiva escanda asturiana fuera d'Asturies. Por eso, ún de los retos que-yos plantegamos ye que tienen de ponese d'alcuerdu pa decidir qué se protexería, la grana, la farina o el pan", esplicó.

“Tou aquello no que podamos estremanos ye no que tenemos qu'especializanos. Como estes trés nueves variedaes fixo qu'hai más, polo que tenemos de siguir per esti camín. Delles tendrán qu'afayase a los retos que nos traerá'l cambiu climáticu, y neso Asturies tien muncho que dicir”, destacó, pel so llau, el conseyeru de Ciencia, Anovación y Universidá, Borja Sánchez, qu'asistió al actu de presentación de les nueves variedaes d'escanda.