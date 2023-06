"Nun hai secretu nengún, faese con munchu esfuerzu", afirmaba esti día Iván Rubiera, xerente de Sidra Contrueces. Ta de norabona porque'l Conseyu Regulador de la Denominación d'Orixe Protexida (DOP) reconoció al llagar col premiu "Oro" na categoría de meyor sidra natural tradicional. El mimu nel procesu productivu ye una de les claves qu'espliquen esti ésitu. "Tenemos proveedores de mazanes dende va munchos años y ellaboramos en prenses tradicionales de madera y d'aceru inoxidable. Formentamos en toneles de Castañal y la sidra sal bastante fina. Ye un procesu lentu y, en función del momentu de la temporada, s'embotella o trasiega", esplica Rubiera, que confía en que'l galardón recibíu sía un aliciente pa incentivar les ventes. Y más agora que vien el branu y el bon tiempu. "Seguramente a la xente-y llame l'atención y quiera probar la sidra ganadora", comenta.

Sidra Contrueces nun tien pumares propies, polo que consigue la mazana por aciu de plantaciones allugaes en Cabranes, Siero o Illas. El llagar empezó na aventura de la denominación d'orixe va unos años, cola collecha de 2018, y el productu véndese en dellos sitios d'Asturies, anque ye más senciellu atopala n'establecimientos de Xixón o Villaviciosa. "Empezamos tarde cola denominación. Facíennos falta delles meyores nes instalaciones en cuanto a les prenses y depósitos de mano con un productu nuevu", declara'l xerente de Sidra Contrueces, que s'afaya a los plazos que marquen les distintes variedaes del productu . "El procesu ye tradicional anque incorporemos tecnoloxíes nueves", diz Rubiera, mui implicáu personalmente na rutina del llagar, allugáu na carretera del Obispu.

"Presta muncho, nun se ganen siempre estos premios", apunta Luis Arcadio Nieves, trabayador de Sidra Contrueces. "Ye duro porque hai qu'embotellar, repartir y tenelo tou al día", destaca Nieves, pal que'l galardón nun ye frutu de nengún milagru nin nada asemeyao. "Tamos pendientes de la sidra, mirando la temperatura ... Hai que tar costantemente encima d'ello", confirma Luis Arcadio Nieves, que lleva ocho años nel llagar. Un espaciu que tien una capacidá d'un millón de llitros y que la so producción añal xube al mediu millón aprosimao.

De momentu, Sidra Contrueces nun acolumbra revoluciones na so fórmula, que tan bien-y funciona. Yá llogró premios en diversos certames de Nava o Villaviciosa. El so bon facer ye de sobra conocíu n'Asturies. "Vamos siguir igual, pero ameyorando la bodega y les instalaciones porque piden mantenimientu", sorraya Rubiera, que'l so bisagüelu, un apasionáu d'esta bébora, fundó'l llagar en 1928, señal inequívoca de que la vena sidrera tresmitióse de xeneración en xeneración. Visto l'historial de premios qu'acompaña a Sidra Contrueces, les manes peles que pasó'l llagar son les más amañoses. Esti 2023, la meyor sidra natural tradicional ye xixonesa.