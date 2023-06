En busca de la mora perfecta p'Asturies. El Serviciu Rexonal d'Investigación y Desenvolvimientu Agroalimentario (Serida), con sede en Villaviciosa, ta trabayando nel desarrollu de nueves variedaes d'esti frutu pa cultivales n'Asturies en base a dos característiques principales. Per un llau, que nun tengan escayos, por que la so recoyida sía más senciella. Per otru, que sían remontantes, esto ye, que puedan dar dos colleches cada añu ente los meses de marzu y ochobre. «Fiximos delles pruebes, pero, pel momento, entá nun atopemos la variedá afayadiza», señala Guillermo García, técnicu del Serida adscritu a la área d'Esperimentación y Demostración Agroforestal.

Va una selmana empezaron nes instalaciones del Serida en Villaviciosa el procesu de recoyida de la collecha de mores de dos variedaes. Una d'elles, remontante. La otra, ensin escayos. El retu agora ye consiguir la qu'axunte entrambes dos característiques, lo que dexaría potenciar la so presencia na rexón. «Les mores pueden ser un cultivu interesante pa diversificar la producción de pequeños frutos y porque son cultivos con rendimientos altos, bonos precios y con un mercáu qu'inda ta llueñe de la saturación», indica García. Esta llinia de trabayu que s'entama nel Serida forma parte del proyectu «Berries», nel que s'evalúen nueves variedaes de frutos coloraos amañosos pa producise y cultivase n'Asturies. La iniciativa pertenez, de la mesma, al programa Agroalnext, impulsáu pol Ministeriu de Ciencia ya Innovación con financiamientu de los fondos europeos Next Generation y del Principáu d'Asturies. La busca de la mora perfecta p'Asturies ta liderada pol área d'Esperimentación y Demostración Agroforestal del Serida, centrada na dinamización de la producción hortofrutícola y forestal d'Asturies, mesmo que nel afitamientu y modernización de les actividaes productives tradicionales con tecnoloxíes anovadores y nuevos materiales vexetales. Al alza La mora puede ser relevante pa los productores asturianos d'arándanos y frutos coloraos, cultivos que tienden claramente a l'alza dende va dellos años en Villaviciosa. Bastante ye que, el conceyu, que-yos dedica una feria añal, ye'l que tien la mayor estensión d'esti tipu de plantíos de tola rexón. Si na actualidá tán trabayándose unes doscientes hectárees en tol Principáu, trenta d'elles allúguense en terrenal maliayés. Les condiciones de Villaviciosa conviértenla nun conceyu mui afayaízu pa la producción d'esti tipu de frutos. Les temperatures nun son estremes en nengún momentu del añu y hai humedá abondo. Tamién xuega a favor que'l suelu nun sía barrizu y que tenga un porcentaxe altu de materia orgánico. La primer espansión d'estos frutos nel conceyu maliayés ye yá del añu 2005. A partir d'ehí notóse ciertu parón, por cuenta de que les variedaes cultivaes entá yeren mui acedes y d'escasa calidá, daqué que camudó coles meyores tecnolóxiques de los últimos años. El Serida axunta un equipu d'investigación compuestu por cuarenta profesionales que tienen entamaos 26 proyectos científicos, dellos con financiamientu européu. La plantiya total ye de 174 trabayadores y el presupuestu algama los 12,4 millones d'euros. La rellacionada coles mores ye una de les munches llinies d'investigación que tien entamada en Villaviciosa.