Col realismu máxicu como filo conductor, Moisés Yagües y Eva Poyato, pareya artística y de vida, averen dende esta selmana a la Galería Aurora Vigil-Escalera de Xixón la muestra "Yo, que soi tu". Un proyectu nel que dialoguen ente sí les propuestes artístiques d'entrambos dos autores. "Caún tenemos la nuesa llinia de trabayu, pero equí conflúin. Ye verdá que compartimos estudiu y munches vegaes la xente de fuera aprecia delles relaciones ya intercomunicaciones qu'esisten ente les nueses obres, pero ye daqué qu'encaramos de manera natural", rellata Moisés Yagües.

Hasta'l 22 d'agostu va tar abierta en Xixón esta esposición de pintura na que s'entrecalen distintes temátiques y técniques. "Nel mio casu trabayo más con acrílicos y pintures, y Eva sí que ye verdá que se centra un poco más na pintura oxetu, y lo que fai ye pequeñes escultures, que les incorpora nes obres, y eso conviértelo nuna seña d'identidá nel so trabayu", rellata Yagües.

Los dos artistes, dambos murcianos, centren gran parte del so trabayu alredor del realismu máxicu. "Gústanos facer obres que la xente cuando les vea se safe un poco de los sos problemes y de la so vida cotidiana", afirma en primer llugar Yagües. O dicho otra manera: "Gústanos crear como una nueva realidá. Y que la xente se dexe llevar y disfrute un poco de lo que ve".

Nel so casu, la colección que va traer a Xixón fíxose nel últimu añu. "Parte un poco de la serie ‘Los ayudantes’, na que reflexo los típicos ayudantes de Miró o Matisse. Ye un poco facer un xuegu cola historia del arte, foi una idea que surdió viendo una revista ya imaxiné a los mios personaxes dientro d'un cuadru de Mondrian", destaca l'artista, primero d'analizar la otra parte de l'amuesa, la que xira alredor d'Eva Poyato. "Nel so casu ye más una especie de resume de los sos últimos ochos años". Eso implica que "se ven traces d'una obra mui típica de so, los sos personaxes d'aves, que son símbolos de la so obra. En resume, una obra perllibre del so mundu interior", detalla. Pa velo, la muestra yá ta abierta dende esti vienres pasáu.