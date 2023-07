Cuatro parques eólicos previstos pal Occidente d'Asturies yá cunten cola autorización alministrativa pa la so construcción y otros dos tán pendientes de llograla y van beneficiase de la prórroga de seis meses qu'aprobó esti día, cola so publicación nel BOE, el Gobiernu d'España. Estos proyectos corríen peligru de perder el so permisu de conexón a la rede eléctrica y volver al caxellu de salida nel llargu procesu de tramitación.

Coles mires d'impulsar namás proyectos anovables realmente viables y espulsar los especulativos, el Gobiernu d'España impunxo a los promotores con permisos d'accesu a la rede eléctrica llograos dende'l 1 de xineru de 2018 la obligación de dir cumpliendo con finxos entemedios y dir consiguiendo autorizaciones nun plazu máximu de cinco años dende'l llogru del accesu a la rede. El 25 de xunetu vencía primeramente'l terceru de los finxos, que ye'l llogru de l'autorización alministrativa de construcción que venía darréu de la declaración d'impactu ambiental (primer finxu) y a l'autorización alministrativa previa (segundu finxu). Sicasí, el Gobiernu d'España, pa evitar que decaigan proyectos nun momentu nel que fai falta acelerar la transición enerxética, incluyó una prórroga de seis meses pa cumplir el tercer finxu dientro del real decretu aprobáu'l pasáu martes pol que s'adopten y prorroguen determinaes midíes de respuesta a les consecuencies económiques y sociales de la Guerra d'Ucrania. Fontes de la Conseyería d'Industria del Principáu señalaron que cinco parques eólicos que n'Asturies llograron la declaración d'impactu ambiental en xineru y l'autorización alministrativa en marzu taben afectaos pol finxu del 25 de xunetu. Sicasí, les mesmes fontes apuntaron que yá se resolvieron les autorizaciones alministratives de construcción de trés d'esos cinco parques, que son los de Viento de Sellía (con 5 aeroxeneradores en Boal) y Viento de Castelo (con cuatro aeroxenadores en Castropol), dambos afalaos pol grupu saudí Alfanar, y Carrugueiro (con trés aeroxeneradores en Boal), afaláu pola empresa asturiana Electra Norte. Amás un cuartu parque que nun taba afectáu polos plazos, el de Picu Liebres (con trés aeroxeneradores en Tinéu) qu'impulsa Capital Energy, tamién llogró l'autorización alministrativa de construcción. Los dos parques qu'entá nun tienen l'autorización y qu'agora se beneficien de la prórroga de seis meses son los de Folgueiras (con seis aeroxeneradores en Taramundi y A Veiga) y Chao Gran (con cuatro aeroxeneradores en Taramundi, A Veiga y Vilanova d'Ozcos), dambos afalaos por Enel Green Power, la filial d'anovables d'Endesa.