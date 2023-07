Una detallada guía sobre los caminos cántabros y astures que lleven al monesteriu de Santu Toribio en plenu Añu Xubilar Llebaniegu. Eso ye lo qu'ufierta'l montañeru y espertu senderista Víctor Guerra nel so últimu llibru, presentáu va unos díes nel Atenéu de Villaviciosa. Según el xixonés, trátase de rutes que pueden facese mesmo a pie como en bicicleta y que nun presenten grandes dificultaes. Eso sí, reconoz qu'hai un déficit d'agospiamientos que cuasi obliga al caminante a dir de villa en villa si nun quier vivaquear.

"Caminos a Santo Toribio de Liébana. Rutas cántabras y astures" ye la primer parte del proyectu de Guerra sobre los itinerarios al históricu monesteriu de la comunidá autónoma vecina. Nun segundu volume va encargase de presentar los trayectos castellanos y lleoneses.

Sía que non, l'autor avisa de que les d'él nun son unes guíes al usu, centraes na descripción de les rutes y los territorios pelos traviesen. El so oxetivu ye dar les pautes por que'l caminante dosifique les sos fuerces pa llegar a la Puerta del Perdón de Santu Toribio. Prueba d'ello ye que les etapes propuestes escarecen de tiempos coles mires de que caún lleve'l so propiu ritmu y apare ellí onde prefiera. Sicasí, Guerra básase nun promediu de 4 kilómetros por hora