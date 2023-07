El Norte busca'l resclavu de los caballeros templarios con una esposición nel Palaciu de Revillaxixéu

Ente los atractivos de la esposición sobre los templarios nel Palaciu Revillaxixéu de Xixón atópense elementos únicos, como una edición facsímil, editada por Scrinium, la fiduciaria del Archivu Secretu del Vaticanu, na que se recueye tol procesu inquisitorial que discurrió'l rei Felipe el Formosu de Francia. Tamién atrezzo, armamentu llixeru y pesáu, como una catapulta o un trabucu. En total, unes cien pieces que sirven pa facer un percorríu históricu peles distintes ordes militares. Tou eso podrá vese nuna amuesa qu'abre les sos puertes al públicu hasta'l 10 de setiembre sol títulu "Los templarios y otres ordes militares de la península Ibérica".

"Ye un percorríu mui ampliu, con muncha información y mapes, cuntáu de forma mui didáctica, que va gustar enforma a los xixoneses y a los turistes", fae Francisco Molina, de Cultura Entretenida, la empresa qu'allega l'amuesa a Asturies.

La esposición tien cinco bloques. "El primeru tien que ver cola Reconquista y Cuadonga; dempués trátense les Cruzaes; la orde templaria y el so final, después de la persecución, la torura y quema de los sos integrantes na foguera col so postreru gran maestre; otres ordes militares que siguieron el modelu de la templaria, y la hospitalaria", esplica Molina, enantes d'aparar na última parte, qu'amás ye novedá n'Asturies, sobre'l posible nexu de la rexón colos templarios. "Na cornisa cantábrica nun se tien nengún documentu que pueda asegurar que tuvieren perequí los templarios. Ye cosa que se supon porque, por casu, el puertu d'Avilés yera un puertu templariu, xunto al de Bilbao o Castro Urdiales", sorraya. Carlos Siñeriz, director de la Fundación Cajastur, destacó de l'amuesa que "ta perbién datada históricamente y ye educativa", un argumentu que refuerza la so presencia nel Palaciu de Revillaxixéu.