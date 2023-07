Encender y apagar los efectos de les melecines con un "interruptor" fechu de lluz. Y col envís d'evitar los efectos secundarios sobre l'organismu que causen dellos fármacos, como la quimioterapia contra'l cáncer. Eso ye, d'un xeitu mui resumíu, lo que consiguieron los investigadores asturianos Amador Menéndez Velázquez y Ana Belén García Delgado, del centru públicu d'investigación Idonial.

Según esplica Amador Menéndez "l'alministración convencional de fármacos escarez de selectividá espacial, la so zona d'acción, y temporal, la duración del efectu. Esto provoca efectos secundarios non deseyaos, como daños a les célules sanes, mesmo qu'otros menos evidentes, como la tosicidá ambiental y l'alquisición de resistencia a los fármacos por parte de microorganismos patóxenos". Por eso, la fotofarmacoloxía –l'usu de ferramientes basaes en lluz pa "apagar" y "encender" los efectos de les melecines– "puede contribuyir a desaniciar esos graves problemes".

Nel casu de la quimioterapia convencional pa tratar el cáncer, "los fármacos ataquen indiscriminao mesmo a les célules canceríxenes como a les sanes", esplica Amador Menéndez. Por eso efectos secundarios como la cayida del pelo y l'anemia. Por ello, "p'amenorgar los daños colaterales, la ‘quimio’ convencional tiende a amenorgar tamién los niveles óptimos de dosis del fármacu, lo que la fai menos eficaz a la de tratar el cáncer", detalla esti investigador d'Idonial, articulista científicu habitual de LA NUEVA ESPAÑA y coordinador de la Selmana de Ciencia qu'añalmente entama esti diariu. "Amás, aprosimao'l 85% de los fármacos contra'l cáncer, dalgunos d'ellos potencialmente pereficaces, refúguense clínicamente pa evitar los mentaos efectos secundarios", fae. Estos daños son los que pueden llendase usando la nueva ferramienta desarrollada por Idonial. La investigación foi financiada pola Conseyería de Ciencia del Principáu y con fondos de la UE.

Pero hai más efectos secundarios amás de los de la quimioterapia. "Al abandonar el cuerpu humanu, el fármacu puede tener efectos nocivos nel aire, l'agua, el suelu y la fauna. Y, per otra parte, la esposición allargada de virus y bacteries a estos fármacos, meso dientro que fuera del organismu, trai un grave problema tocantes a l'alquisición de resistencia por parte d'estos patóxenos. Esto ye especialmente grave nel casu de les bacteries, una y bones la esposición allargada d'éstes a los antibióticos conduz a la creación de cepes bacterianes resistentes a los mesmos", esplica Menéndez. Hasta agora, la fotofarmacoloxía tenía una llende que torgaba qu'estes nueves melecines llegaren al mercáu. Los fotofármacos, que se "apaguen" y "encienden" con lluz, namás podíen activase con lluz ultravioleta-visible, "una lluz que nun s'esparde al traviés de los texíos biolóxicos", apunta Menéndez. Por eso, na práctica, nun podía usase en pacientes. Y ehí ye onde entra'l trabayu de García Delgado y Menéndez Velázquez, que los sos resultaos acaben de publicase na revista "International Journal of Molecular Sciences".

El puntu de partida del novedosu desarrollu de Menéndez Velázquez y García Delgado foi l'usu de la lluz "infrarroxo cercano", que ye invisible al güeyu humanu. Ye la lluz que meyor trescala pelos texíos humanos. Asina podíen llegar a "allumar" l'interior del cuerpu p'activar ellí'l fármacu.

"Desarrollamos unos polímeros ópticos, que son quien a modificar o camudar los colores, o llargores d'onda, de la lluz. Estos polímeros son capaces d'atrapar la lluz infrarroxo y convertila a lluz ultravioleta o visible. Ye lo que técnicamente se conoz como conversión espectral", esplica Menéndez. Asina, la lluz infrarroxo entra nel cuerpu y depués ye absorbida por esti conversor espectral, que la convierte en lluz con llargores d'onda específicos na gama ultravioleta-visible p'activar esos fotofármacos.

Pa esti desarrollu utilizaron materiales lluminiscentes. "Y por aciu d'una combinación afayaíza d'estos materiales ye posible absorber lluz d'unos determinaos colores, o llargores d'onda, y reemitir lluz d'un color o llargor d'onda distinta", esplica Amador Menéndez. Depués, "estos materiales lluminiscentes introdúcense como aditivos nun polímeru orgánicu, el etil vinil acetatu, conocíu como EVA. Un polímeru d'altes prestaciones óptiques pola so alta tresparencia y qu'amás ye biocompatible y inerte nel cuerpu humanu, lo que lu fai mui amañosu pa esta aplicación", detalla'l científicu nacíu en Les Regueres en 1969.

Esta nueva ferramienta nun ye yá que permita evitar efectos secundarios de dellos tratamientos, tamién aumenta la so precisión y efectividá. "D'esta manera, al inxerir un fotofármacu, anque se distribuya per tol cuerpu del paciente, namás se va activar y va ser efectivu na zona concreta que tea siendo allumada. Consíguese selectividá espacial, lo que resulta especialmente útil nel casu de tumores o patoloxíes localizaes. Con dellos fotofármacos, tamién ye posible utilizar la lluz p'acutar la so actividá farmacolóxica nun ciertu periodu de tiempu", esplica Amador Menéndez.