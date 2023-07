El primer Plan d’Horros del Principáu, entamáu pa poner más atención a los horros, paneres y cabazos asturianos, resolvió la so llinia d'ayudes pa la rehabilitación. Una llinia qu'esti añu salía con un refuerzu de dineru importante: de los 300.000 euros que se destinaren l'añu anterior, a los 350.000 euros reservaos esti añu. Y esa resolución tien la so cara y la so cruz.

En total fueron 83 los beneficiarios d'una subvención pa la reforma y caltenimientu d'estos elementos sustanciales del patrimoniu etnográficu asturianu –una cifra bien asemeyada a la del pasáu añu– y siguen quedando más de 130 pidimientos ensin atender. Dalgunos por nun llograr la puntuación mínima esixida pa tener esa ayuda y otros munchos por falta de creitu presupuestariu. Lo más significativo, cuidao que'l volúmen de propietarios beneficiaos col sofitu económicu nun dio un saltu significativu, ye que se pudo incrementar el dineru que, de media, se da en cada pidimientu. Asina, pasóse d'una media de 3.600 euros d'ayuda a una media, esti añu, d'unos 4.300 euros. Nos casos más beneficiaos van tar daqué menos d'una decena de construcciones que van recibir un poco más de 6.000 euros caún. Dende l'Asociación del Horru Asturianu valoraron positivamente cómo se resolvió la convocatoria, tanto pola medría de presupuestu como, sobremanera, pol fechu de qu'otra vuelta se demuestra "qu'hai interés por estes ayudes y eso significa qu'hai gran interés ente la ciudadanía pola restauración del patrimoniu etnográficu", indicaron dende la entidá. Tamién rescampla la convocatoria que'l procesu de restauración d'estes construcciones encarecióse sustancialmente, sobremanera debíu al altu deterioru que presenten munchos de los horros y paneres de la rexón. Na mayoría de casos, los pidimientos d'ayudes faense pa proyectos de reforma que tán tasaos ente 10.000 y 15.000 euros, incluyíos una trentena de proyectos que superen los 15.000 euros. Al respeutive de les localidaes nes qu'asitien los horros que se van a remocicar, Quirós, Piloña y Villayón son los que tienen más de media docena de construcciones incluyíes na subvención concedida esti añu. Pela contra, Cangas del Narcea ye'l conceyu que tuvo más solicitantes, pero la mayoría van quedar ensin atender. Dende l'Asociación del Horru Asturianu se congratularon de que les paneres de Casa l'Estancu y Casa Maruxa La Viuda, asitiaes en Quimarán (Carreño), "van ser restauraes coles ayudes otorgaes pol Principáu, gracies al esfuerzu ya interés de los sos propietarios na so conservación y caltenimientu". Les dos paneres, con una cronoloxía del sieglu XVII, cunten con protección integral, siendo un claru exemplu del estilu decorativu conocíu como estilu Carreño, nel que destaquen los motivos florales, xeométricos y relixosos. Y dambes formen parte de les rutes de "Tentemozos: Patrimoniu y Diversidá", realizáu pola Asociación del Horru Asturianu en collaboración col Conceyu de Carreño. Un proyectu que busca la inclusión social y llaboral de persones con diverses capacidaes, que se converten en guíes al traviés del Patrimoniu Etnográficu".