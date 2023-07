Los paragües, los gatos y la papiroflexa, figures recurrentes na obra pictórica del artista valdesanu Rodolfo Pico, fináu en Xixón en 2017, volverán llucir nuna nueva esposición que recuerda al malográu artista. Va ser una esposición na que yá se ta trabayando y que va quedar montada na Sala 2 del Centru de Cultura Antiguu Institutu, en Xixón.

"Rodolfo Pico, El Gatobardo (1952-2017)”, ye'l títulu de l'amuesa que'l so telón va llevantase a partir del 21 de xunetu. La esposición ta entamada pola Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidá Popular del Conceyu de Xixón en collaboración col “Legado Rodolfo Pico”. Cuenta con un plus. Ta comisariada pol artista Pelayo Ortega, amigu de Pico y gran conocedor de la so obra.

L'amuesa ufierta una retrospectiva completa del trabayu qu'a lo llargo de décades desenvolvió l'artista, tomando mesmo la so producción plástica como'l so aspeutu lliterariu. Destáquense los colores vivos, xeometría, llirismu, ironía y eses figures recurrentes que podíen atopase na obra de Pico.

La inauguración (el 21 de xunetu a les 19.00 hores) va dir acompañada d'una conferencia inaugural a cargu del escritor y críticu d'arte Juan Manuel Bonet, reconocíu espertu n'arte contemporáneo. Bonet, nacíu en París, ocupó importantes cargos n'instituciones culturales destacaes n'España como l'IVAM, el Muséu Nacional Centru d'Arte Reina Sofía y l'Institutu Cervantes. Amás, escribió permunchos artículos y ensayos, siendo autor d'obres de referencia como "Diccionario de las vanguardias en España" y "Impresos de vanguardia en España (1912-1936)".