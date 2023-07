Esti día La Escalerona tuvo de cumpleaños. Son nueve décades esactes desque'l 15 de xunetu de 1933 se formalizara la so inauguración. La, oficialmente, Escalera Monumental d'accesu a la playa de San Llorienzo, rebautizada popularmente como La Escalerona yá dende la so entrada en serviciu, foi de magar entós ún de los puntos clave de la xeografía urbana local, ún d'esos pocos sitios que tol mundu, con sentir el so nome, sabe asitiar.

Enantes d'aquel día de branu hubo opción a que pudieren esistir otres Escalerones allugaes nesi mesmu sitiu, pero con diseñu distintu. La elegante y funcional obra que güei conocemos trazada por José Avelino Díaz y Fernández-Omaña, entós rellumante arquiteutu municipal, tuvo otres alternatives posibles hasta que quedó decidida la solución más amañosa pa dexar esi accesu ampliu y directu al arenal dende la cai Xovellanos y el centru urbanu. La primer versión de la Escalerona foi trazada por Miguel García de la Cruz, técnicu qu'antecedió a Díaz-Omaña nel puestu, na seronda de 1926. Daquella, la escalera esistente, realizada en 1914, de doble rampla y asemeyada a les del restu del muru, yá yera un problema importante pola so escasa capacidá pa permitir la xubida y baxada del creciente númberu d'usuarios de la sablera pel branu, que nun teníen otra alternativa afayaíza pa ello ente la rampla de la Pescadería y l'actual escalera 5. Atendiendo al allugamientu y función a desempeñar García de la Cruz presentó un modelu que supon un antecedente claru de la obra definitiva. Nel so diseñu esti arquiteutu plantegó la creación d'una plataforma curvada adosada al muriu a la que se amestaben entrambes dos escalinates a los sos llaos que converxíen nuna final na base. La obra calculábase con un costu d'ente 60.000 y 65.000 pesetes, anque na moción presentada pol conceyal Casimiro González proponiendo la so execución aumentó'l presupuestu hasta les 70.000 pesetes. Nun pasó del papel. Nun va ser yá hasta la II República cuando, col ímpetu qu'imprimió a les obres públiques municipales l'alcalde Gil Fernández Barcia, s'afale lo que yá yera una obra largamente esperada. Nesi momentu surden dos opciones. La más cenciella yera una escalinata abierta escontra la playa llendada pol muru por dos pilastres ornamentales remataes con dos relós. Esta opción más económica plantegaba un problema esencial: la facilidá que les foles en vagamares y envernaes diben tener pa xubir pela escalinata escontra'l cascu urbanu facilitando la inundación de la zona. Nun tardó en refugase. La tercer versión y solución definitiva foi l'actual, firmada en marzu de 1933, amestando'l proyectu anterior col de 1926. La construcción quedó asina compuesta por un tambor central semicircular con una columna central p'allugar distintos servicios –llume, barómetru, termómetru, tabla de marees, megafonía y bandera de Xixón– arrodiáu por una escalinata abierta n'abanicu. Curiosamente, la obra axudicóse a la casa Gargallo nes 70.000 pesetes que se calcularen más d'un llustru enantes. José Avelino Díaz defendió un proyectu al que nun-y faltaron crítiques iniciales, l'alcalde sofitó al técnicu y la so propuesta frente a una Corporación que tampoco de mano-y dio sofitu dafechu, l'axudicataria cumplió escrupulosamente la materialización de la obra y en poco más de seis meses la Escalerona tuvo fecha. Ensin dulda, celebrar el 90 cumpleaños de la Escalerona ye conmemorar ún de los momentos más rescamplantes de la historia recién de Xixón.