Uviéu ye dende va una selmana la capital de la I+D de la danza. Y yelo gracies al programa Estancies Coreográfiques, qu'esti añu algama la so décima edición, y qu'axunta nel Teatru Campoamor a reconocíos coreógrafos internacionales, baillarinos, ya investigadores del equipu Macom de la Universidá Politécnica de Valencia. Ye esta institución la que ta realizando la investigación sobre les mesmes tables del teatru carbayón. Nún de los salones, Isabel Bellido, una de les investigadores, trabaya xunto a la so compañera Esther Mondeja, que ye tamién estudiante del conservatoriu de danza d'Alicante. La segunda lleva una especie de corona na cabeza que ye la encargada de midir la so actividá cerebral. "L'oxetivu ye entender les emociones que siente un baillarín y cómo pueden afectalu a él y a los sos compañeros", esplica .

Pel momento tán na fase de la recoyida de los datos. "Esta selmana tuvi trabayando nuna sesión improvisada de movimientos circulares", asegura Mondeja, "sí qu'hai más estudios n'estaos meditativos, n'estáticu, en que nun hai dinámica, pero nós queremos ver qué pasa col movimientu y cuáles son les partes del cerebru que s'activen". El director d'Estancies Coreográfiques, l'uvieín Yoshua Cienfuegos, esplicó qu'esta ye una edición perespecial pol fechu de que se cumplan yá diez años de magar s'entamó y destacó'l valor de les investigaciones que se tán faciendo. "Son investigaciones al traviés d'un motor principal que ye'l de la creación coreográfica y dende ehí súmase un elencu interdisciplinar", asegura. Esti añu, esa I+D ta centrándose "nel procesu internu a nivel neuronal del baillarín a la de desenvolver el so trabayu", apuntó Cienfuegos. Les diademes y sensores fueron apurríos pola Universidá Politécnica de Madrid y pola de Valencia. "Agora tamos yá nuna metodoloxía cuantitativa d'investigación", aseguró . A lo llargo de los últimos años, estes investigaciones tán dando yá los sos frutos. Yá hai cinco llibros con investigaciones científiques publicaos. Les conclusiones de les investigaciones que se tán entamando esti añu, y de les qu'endagora los científicos dan pocos detalles, va tener llugar el domingu 30 de xunetu, a les 19 hores, nel Teatru Campoamor. La entrada al eventu va ser llibre hasta completar l'aforu. Pa conmemorar esta décima edición, los organizadores van celebrar lo que bautizaron como Escenografía Espositiva, que va poder visitase dende'l 27 al 30 d'esti mes na sala d'esposiciones del Auditoriu Príncipe Felipe, una amuesa que ta comisionada pol artista asturianu Vicente Banciella y que va cuntar con distintes intervenciones artístiques. L'horariu d'apertura va ser ente les cinco y les siete de la tarde.