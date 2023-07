«Foi un procesu llargu, lentu y por momentos abultaba que perdíemos la esperanza de que nos dieren la razón. Pero na Asociación nunca dudamos qu'había que dar esta batalla. Tamos contentísimos. Ye una allegría tan grande...». María Cardín, presidenta de l'Asociación de Sidra Asturiano (ASSA), espresaba esti día d'esti xeitu'l contentu que s'espardió ente los productores de sidra asturiano pola sentencia que conocíen y que llevaben esperando dellos años. Un fallu del Tribunal Supremu que blinda la tradicional botella de sidra asturiano, la botella «molde de fierro», y ratifica que namás va poder ser utilizada pa comercializar sidra natural ellaborao n'Asturies.

La sentencia supon reconocer la validez del rexistru de dicha botella como marca tridimensional. Un rexistru que fixo nel so día l'Asociación de Sidra Asturiano anque tuvo que ver cómo nel mercáu empezaben a surdir otres sidres naturales, ellaboraes por productores d'otres rexones (de comunidaes próximes y hasta de Llevante), envasaes cola botella clásica asturiana.

Tuvo que ser el Supremu, nuna sentencia que ye definitiva y contra la que nun queda recursu, la qu'enmiende dos fallos previos del Xulgáu de lo Mercantil de Santander y de l'Audiencia de Cantabria que resultaren contra los intereses de l'asociación asturiana al consider la nulidá de la marca de la botella de la sidra asturiano, dando el vistu bonu al so usu per parte de cualquier productor.

Ello ye que'l procedimientu xudicial entamárse porque en detectando dende ASSA que munchos productores de fuera d'Asturies taben utilizando la mesma botella asturiana, lo que llevaba claramente al tracamundiu sobre la procedencia de la sidra, «toos ellos al ser avisaos del rexistru como marca cesaron nel so usu, sacante un llagar cántabru (sidra Somarroza) que, ignorando los derechos de l'Asociación, siguió usando la botella pa envasar la so sidra», esplica Cardín. Eso llevó a ASSA a plantegar un pleitu en Santander que nun foi nada fácil. «La primer sentencia contraria ye de 2016 y dende entós tenémonos esfronao porque s'entendiera que la botella ‘molde de fierro’ de sidra asturiano ye daqué identitario del nuesu productu y ta fecha específicamente pal nuesu tipu de consumu de sidra. Ye daqué mui desemeyao, que se reconoz dayuri, y que va xuníu de forma sustancial a la cultura asturiana. En realidá, si hubiera que pensar nun productu con una identificación tan clara de marca, nun se pagaría con dineru», afondó María Cardín.

Tamién aseguren dende ASSA que'l procesu, nestos años, fíxose más duru «polos contratiempos que fuimos atopando nel camín pero, sobremanera, polo solos que nos vimos. Tou esti espatuxe por defender lo que creemos ye parte de la nuesa identidá como asturianos, fíxose como una acción 100% empresarial, esto ye, colos recursos propios de los asociaos, yá que nun recibimos ayuda institucional de nengún tipu». Afirma Cardín que magar lo que s'allargó'l recursu y el gastu qu'implicaba, «naide na Asociación tuvo dudes de qu'había que siguir alantre, defendiendo una botella que se lleva usando dende 1880».

«Trátase d'una sentencia relevantísima», indica José María Muñoz Parés (despachu Garrigues), abogáu del procedimientu , «non solo porque corrixe la decisión errada del Xulgáu y de l'Audiencia, sinón porque confirma dafechu la so validez como marca y dexa, por tanto, a ASSA protexer al sector énte cualquier intentu de vender sidra procedente d'otres rexones presentándola na mesma botella», esplica .

Los llagares de fuera, como Somarroza, «van poder siguir vendiendo la so sidra, pero n'otra botella y ensin beneficiase del trabayu de tantos años de los llagareros asturianos. Dende un puntu de vista xurídicu, sienta doctrina respecto de cómo deben d'interpretase les prohibiciones de rexistru de marques cuando se trata d'envases», sostienen dende l'Asociación.