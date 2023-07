La Conseyería de Presidencia del Principáu empezó a encuriosar los formularios alministrativos de la so sede electrónica al métodu de llectura fácil col aquel de facer más comprensible'l so conteníu pa la ciudadanía y facilitar la so cumplimentación. Anguaño, l'Alministración autonómica yá tien a disposición de los ciudadanos solicitúes normalizaes y simplificaes nos ámbitos del accesu a la información pública, la consulta de documentos del archivu xeneral y l'insertamientu de testos nel «Boletín Oficial del Principáu». Nes próximes selmanes, siguirán incorporándose nuevos formularios encuriosaos, según l'Executivu rexonal. En toos estos documentos inclúyense esplicaciones sobre cómo presentales, los derechos del solicitante y cómo puede consiguir más información y sofitu.

La iniciativa qu'agora entama la Conseyería de Presidencia trata de simplificar la complexidá del llinguaxe alministrativu, que davezu enzanca la comprensión por parte de persones con problemes cognitivos o discapacidá intelectual. Esto implica qu'estes persones vean amenorgaes les sos posibilidaes pa exercer los sos derechos, en parte poles barreres d'accesu a la información. Esta midida axúntase a otres entamaes nesti mandatu p'ameyorar la inclusión nel ámbitu de l'atención ciudadana, como l'adaptación a llectura fácil de la Llei de Tresparencia y Bon Gobiernu, l'entamu de bucles magnéticos y llibretes de comunicación pa persones con discapacidá, la instalación d'una rede wifi pa la ciudadanía nes oficines del Serviciu d'Atención Ciudadana (SAC) d'Uviéu, Xixón y Avilés, los dispositivos pa reforzar les encuestes de satisfaición o el Plan d'Atención Ciudadana, anguaño n'ellaboración. «Una Alministración inclusiva y abierta a les nueses diferencies fortalez les instituciones democrátiques», señaló'l director xeneral de Gobernanza Pública, Tresparencia, Participación Ciudadana y Axenda 2030, José Antonio Garmón.