La Campa Torres, como s'albidraba, escuende entá ayalgues. Los estudios del subsuelu colos que s'entamaron la segunda fase de recuperación del xacimientu, centraos na instalación d'una rede de drenaxe qu'evite inundaciones, saldóse cola conclusión de los técnicos de qu'en zones qu'enxamás fueron escavaes abulta que s'escuenden nuevos restos arquitectónicos entá por identificar. En concretu, un primer análisis detectó "anomalíes magnétiques" per bona parte del xacimientu y, agora, según los nuevos resultaos preliminares d'otru análisis que se fexo por xeorradar, les sospeches paecen confirmase cola detección de nueves anomalíes, a distintes fondures y redolaes del xacimientu, compatibles con "estructures arqueolóxiques soterrañes". L'afayu, esplica la rede de Museos Arqueolóxicos, va motivar una revisión parcial del actual proyectu de drenaxe, que va camudar parte del so trazáu por que les escavaciones que faen falta pa la obra nun afecten a estos nuevos afayos, que de confirmase van ser los primeros qu'apaecen en terminando les últimes escavaciones va 20 años. El personal venceyáu al actual proyectu arqueolóxicu señala que nun se cuenta, de momentu, con escavar nestes nueves árees d'interés.

Esta segunda fase del llamáu "Proyectu Campa" trai tamién consigo les primeres escavaciones del xacimientu desque los llabores realizaos nos años 90 quedaren incompletos pol fallecimientu en 2001 del arqueólogu que coordinaba'l plan, José Luis Maya. Estes xeres, sicasí, céntrense de momentu n'árees que yá fueren escavaes primeramente, y qu'empezaron per una zona de fornos. Esta pata del proyectu, defende'l personal al so cargu, tamién ye relevante porque podrán aplicase técniques que nel momentu de la so inicial escavación nun esistíen. Hasta agora, y con apenes unes selmanes de proyectu, yá s'estrayeron delles amueses en manes del CSIC que, espérase, van dar detalles muncho más precisos sobre los oríxenes del xacimientu.

L'estudiu del subsuelu, en realidá, yera un amiestu a esta segunda fase del "Proyectu Riola" y buscaba garantizar que'l trazáu de tubos de drenaxe que se va a instalar nel xacimientu pa prevenir inundaciones podía facese ensin riesgu de tocar restos desconocíos. Los responsables, sicasí, nun refugaben qu'esti análisis, una técnica que nos años 90 nun esistía, pudiera dar con resultaos llamativos. Y, finalmente, y anque'l personal esclaria que les resultancies son preliminares, tolos datos conocíos hasta agora paecen dir nesa llinia.

El primer análisis por magnetometría detectó "anomalíes magnétiques" en delles partes de la escampada, magar dalgunes podríen esplicase por antiguos vallaos y otres actuaciones humanes de más recién. Esi primer estudiu, sicasí, yá indicaba que delles anomalíes nun teníen una respuesta aparente, y que podríen indicar, o bien dalgún tipu d'anomalía xeolóxica, o la presencia d'un restu arqueolóxicu. Los nuevos resultaos del segundu estudiu, por xeorradar, tán entá más enfotaos –anque los datos siguen estudiándose–, y apunten a "la esistencia d'estructures arqueolóxiques soterrañes en distintos sectores" del xacimientu, y tamién a distintes fondures. Dambos análisis tán al cargu de la empresa Geozone, que va tardar entá unes selmanes en presentar un informe definitivu. Mentanto, esta segunda fase encara agora un cambiu parcial por que'l drenaxe camude'l so trazáu, anque yera una posibilidá cola que l'equipu yá cuntaba.