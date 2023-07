Los caminos del tenor Joaquín Pixán y el poeta Fernán Coronas vuelven atopase. La publicación de "Fernán-Coronas, una l.lectura musical", un llibru qu'inclúi un DVD, enxareta la música de Pixán cola poesía del Padre Galo. Según remembra'l cantante, "fai casi 30 años yá, en mayu de 1993, celebrábase la Selmana de les Lletres Asturianes y dientro d'ella una esposición sobre'l padre Galo, la imposición del so nome al colexu públicu de Valdés y un conciertu na ilesia de L.luarca onde interpreté trés cantares inspiraos en trés poemes de Coronas que musicó Manuel Fernández Avello".

Una esperiencia que renació colos premios "Princesa d'Asturies" del añu pasáu nos que'l padre Galo tuvo "un protagonismu especial. D'ehí nació esta iniciativa creativa, la de siguir investigando na obra llírica del sacerdote y poeta dende la música".

El proyectu tien como finalidá "componer músiques que sirvan a los poemes de Fernán-Coronas en llinguaxe musical, en formatu de cantar de conciertu –la tamién llamada canción ellaborao– pa voz y pianu. Estes composiciones tán abiertes a formaciones de pequeñu formatu".

Destaca Pixán que la selección de los poemes musicaos tien dos direcciones: la primera céntrase na fala; del occidente asturianu; la segunda nun poemariu inéditu n'italianu. Según tolos especialistes en lliteratura asturiana, filólogos y escritores, señala'l tenor, "Fernán-Coronas ye'l puntu de referencia fundamental nel resurdimientu de la llingua del Occidente d'Asturies, xusto onde yo nací. Ye por eso mesmo la fala de los mios mayores, la mio fala materna, d'últimes, polo que me siento mui xuníu a la so obra nesti sentíu. Pero tamién a la so otra fastera: la de conocedor de munchos idiomes nos qu'escribió, ente otros, italianu. Ye otra llingua que pa mi ye daqué natural, porque foi una de les bases de la mio formación artística mesmo na Scala de Milán, como con maestres y maestros de cantu italianos y, naturalmente, una llingua utilizada na mio llarga carrera profesional cotidianamente, casi en cada conciertu".

Yera inevitable, entós, "xuntar eses dos llingües –una la materna y la otra la de les grandes músiques inspiraes nella, l'italianu– en forma de cantares cola base de la obra llírica del padre Galo. Sirva tamién esti proyectu como una contribución a popularizar y sopelexar la so obra que ye, ensin dala dulda, una de les más relevantes de la cultura asturiana".

Pixán destacó esti día a LA NUEVA ESPAÑA que "vista l'amplitú de la producción poética del Padre Galo y, sobremanera, la so variedá permitióme pescudar recursos musicales pa estrayer la musicalidá que tou poema tien. El so poema dedicáu a la Xiralda diome la oportunidá d'espresame en clave andaluza a la de musicar esti testu qu'él tituló ‘Vieya Xiralda’. Esti hermanamientu que se produz ente Asturies y Andalucía al traviés d'esti cantar déxame tamién sacar esa vena andaluza que de xuru tenemos nos nuesos xenes más de lo que pensamos".

L'Auditoriu del Conservatoriu de L.luarca –onde morrió'l padre Galo y al pie de Cadavéu, onde nació– acoyó'l pasáu 29 d'abril un emocionante recital de 14 cantares con música orixinal de Pixán y otros cuatro musicaos por Manuel Fernández Avello, a partir d'una selección de poemes orixinales en faliel.la. Tamién hubo cinco nueves cantares musicaos a partir de los poemes que Galo escribió originalmente n'italianu. A Pixán acompañáronlu la soprano Dolores Granaos, la voz folk Marta Arbas y de les Voces Blanques del Nalón. Como instrumentistes tuvieron Eve Kerloc ́h (pianu), Javier Romero (chelo) y María Álvarez (acordión).