Takaharu Hashimoto ("Taka") abre una ventana a la fascinación por Xapón nel centru d'Uviéu, onde vive. Historiador del arte xaponés tradicional na dómina d'Edo dende 1603 hasta'l 1867, Taka conserva yá cerca de los 80 años una pasión contaxosa pol legáu artísticu del so país cristalizáu nuna esposición dedicada al xéneru "Ukiyo-y" que lleva a la Galería Ajolotes (cai Los Pozos, 1) grabaos orixinales amás de delles pieces llamatives como un cascu de guerreru samurái o mázcares.

Una inmersión total en propuestes creatives de la que Hashimoto destaca un trípticu orixinal realizáu nel añu 1896 pol artista Kiyochika Kobayashi (1847-1915) que presenta la moda del peñáu y vistíu a lo llargo del períodu 1661-1707.

Otra xoya que llama l'atención: una obra pintada sobre seda representando la virxe salvadora (avalokiteshvara) del Buda vistida en blancu y sentada. Realizada p'hacia 1990 por Yoshida Akira. O dos grabaos costumistes de Miyagawa Shuntei en 1896 sobre entretenimientos infantiles.

Rellumante y señardosu apunte que constrasta con otres cuatro pieces de fai 35 años que proponen ilustraciones d'Iwata Sentaro pa noveles y revistes tresformaes en grabaos en madera con una estética contemporánea. Tamién, custodiando l'espaciu, mázcares del teatru Noh que surdió nel sieglu XV, feches de madera y acompañando a una figura que bailla cola mázcara de "Ko-Omote" (cara fina de doncella).

"Asturies" foi la primer palabra española qu'aprendió Taka gracies a la pieza d'Albéniz que tocaba'l so hermanu cola guitarra. A mediaos de los años 60, Taka, que tien el títulu de comisariu del Muséu Metropolitanu de Tokio, llegó a España con una beca pa estudiar español y el destín quixo que conociera a la uvieína Isabel, la so futura esposa, que vive güei en Xapón cola so fía y dos nietos. Matriculóse un añu na Facultá de Derechu. Tornó a Xapón y trabayó 22 años n'Arxentina pa Toshiba. Una hepatitis fixo zarapicar la so vida. Fíxose anticuariu en Tokio y fai más d'una década volvió a Uviéu pa sopelexar l'arte xaponés. Namoráu del flamencu y el tango, la so casa uvieína ye un muséu priváu d'arte xaponés y dende güei comparte una amuesa tan evocadora como fascinante.