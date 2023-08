Diego Quiroga y Losada (Madrid, 1880-San Sebastián, 1976), marqués de Santa María del Villar, ta consideráu ún de los grandes nomes de la hestoria de la fotografía n'España y les sos instantánees quedaron venceyaes al entamu de la fotografía turística. Porque, ello ye que fueron munchos de los sos trabayos los que s'emplegaron nel so día pa ilustrar publicaciones de les instituciones turístiques nacionales.

Casi un centenar de les sos personales imaxes (94 en concretu) frutu de diversos viaxes pela rexón va un sieglu acaben d'ingresar nel Muséu del Pueblu d’Asturies gracies al depósitu fechu pola familia del que fuera últimu delegáu provincial del Ministeriu d'Información y Turismu n'Asturies, Francisco Serrano Castilla. La entrega tienla fecho una de les sos fíes, María del Carmen Serrano Gómez, y la so nieta Beatriz Martínez Serrano. «Trátase d'una colección de positivos en papel en blancu y negru, que ye realmente perinteresante. Si son bonos los sos paisaxes, les semeyes de persones, que siempre son una xoya nellos mesmos, son nesti casu magníficos», rellata Joaco López, director del Muséu.

Va ser la colección más abondosa que tengan nel Pueblu d’Asturies del marqués de Santa María del Villar, pero non la única yá que va unos años «mercamos en Madrid una colección del mesmu autor que yera interesante porque yeren fotografíes tomaes nun viaxe que fixera a Asturies acompañando a un representante d'una marca de coches y, claro, en tolos paisaxes apaecía'l coche», cuenta López.

El marqués de Santa María del Villar dedicó gran parte de la so vida a viaxar per España fotografiando paisaxes, monumentos, costumes populares y tipos humanos pa, asina, sopelexar la riqueza cultural, natural y artística del país. Los estudiosos de la so obra saben que tenía predilección polos paisaxes de monte y los ríos.

Ente 1970 y 1972 caltuvo una estrecha relación con Francisco Serrano Castilla, catedráticu granadín qu'asitió n'Asturies, onde formó la so familia y onde finó fai más de dos décades. El marqués mandó-y hasta 13 cartes dende San Sebastián, que tamién s'inclúin nel depósitu qu'ingresa nel muséu, y unvió-y les fotografíes que lleven siempre nel so aviesu unes notes escrites pol mesmu marqués que permiten la so datación perfecta y afiten delles alcordances d'esos viaxes. La colección fórmenla imaxes de Castiella y Lleón, Cantabria, Galicia y, sobremanera, Asturies realizaes ente 1905 y 1930.

Na colección qu'ingresó nel muséu hai vistes de Cangas, Tinéu, Somiedu, Picos d'Europa, El Franco, Tapia, Xixón, Grau, Ponga, Cabrales, etc. «Son imaxes d'una gran calidá técnica y artística. El marqués ponía tol so interés nel descubrimientu del país a partir del paisaxe, les costumes y la xente». Y nun dexen de ser, amás, una fonte d'información pervalible pa conocer la imaxe que s'enseñaba d'Asturies nes campañes de promoción turística.