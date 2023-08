Fuera un gran conciertu. Con tolos asistentes del "Festival Internacional de la Zampogna" –que tolos años se celebra na localidá italiana de Scapoli, na que llamen la "capital de la gaita"– aplaudiendo l'actuación de José Ángel Hevia y la so hermana, María José. Y cuando taben a puntu de posase del escenariu, a la percusionista pidiéron-y que quedare delantre'l públicu. "Pensé qu'igual diben tener un detalle con José Ángel y que me diben a dar un ramu flores", reconoz María José Hevia.

Pero'l protagonismu yera pa ella. Los organizadores del certame y autoridaes de la localidá queríen premiar a la intérprete asturiana poles sos cualidaes musicales y la so aportación como "estraordinaria intérprete del soníu y del ritmu de la música popular d'Asturies". De la "Asturie", como dicen nel país tresalpín. Asocedía la nueche del sábadu y esti día a María José Hevia felicitábala'l ministru de Cultura italianu Gennaro Sangiuliano, el presidente de la Rexón de Molise, la vice/ministra de cultura, el presidente de la provincia d'Isernia y l'alcalde de Scapoli, colos que participó nuna conferencia de prensa con motivu del festival.

María José Hevia reconoz la emoción que-y dio la distinción, cola que siente "qu'a la fin tán reconociendo la música asturiana. Valórenme como intérprete, pero específicamente como intérprete de la música popular que se fai n'Asturies y que d'otra forma, ensin aportaciones como les nueses, nun sentiríen tan próxima; d'esti xeitu faen bonu'l llabor que tamién facemos d'embaxadores", esplica entá dende Italia.

Nel planu simbólicu queda'l fechu de que la reconocencia lléga-y de la localidá italiana que ta más íntimamente amestada a la gaita, una y bones tola tradición del país asitia a los gaiteros del portal de Belén como intérpretes orixinarios de Scapoli.

"Toa esta zona fórmenla pequeños pueblos de montaña, medievales, con vecinos mui amigos de la tradición. N'Italia reconozse perfectamente qu'esti ye'l trubiecu de la ‘zampogna’, que sería la nuesa gaita, y por eso equí celébrase un festival de música que tien gran tradición y vívese per tolos requexos", esplica una intérprete asturiana qu'empezó siendo gaitera, "pero visto que'l nivel taba yá altu en mio casa, pasé llueu al tambor". Lleva décades siendo compañera musical del so hermanu, yá sía col tambor, en dalguna ocasión col acordión, o cola percusión en xeneral.

Les distinciones yá-yos llegaren en delles ocasiones a los dos hermanos Hevia nel so conxuntu, y nel so casu fuera premiada en Cabranes col "Granu d'oru" pol so trabayu na recuperación de la indumentaria tradicional de la zona. Pero "ye'l primer premiu puramente musical que recibo yo, y, poques gracies, fai una ilusión pergrande", almite. Y más n'Italia, un país onde sonó per primer vegada la música de los Hevia en 1984 "y yá llovió enforma. Quién me diba a dicir que depués d'esa primer salida internacional diben venir munches más y dalgunes tan emocionantes", cunta la intérprete. D'equí a poco vuelven a España pa otru conciertu y, solo unos díes dempués, van volver a Italia.