La producción de la industria asturiano reculó en xunu un 10,4% en comparanza col mesmu mes de 2022. Trátase del tercer mes consecutivu de descensu y el mayor no que va d'añu en tasa interañal, según los datos espublizaos esti día pola Sociedá Asturiana d'Estudios Industriales (Sadei).

Al igual que nos meses anteriores, l'estáu del fornu altu A d'ArcelorMittal xugó un papel clave na evolución del sector (la metalurxa cayó un 11,5%). Nun se produxera un esbarrumbe tan intensu de l'actividá industrial dende avientu, dempués de que la compañía trancara'l fornu pola baxada mundial de la demanda d'aceru. La so reapertura en febreru causó una levísima recuperación, atayada otra vuelta pol incendiu del 22 de marzu. Anque les obres pa iguar el fornu entá nun remataron, en xunetu volvió a entamar la producción d'arrabiu, magar entá non al máximu de la so capacidá.

Per otru llau, en xunu la producción d'enerxía eléctrico, cuantimás la d'orixe térmicu, caltúvose bien per debaxo de la rexistrada l'añu pasáu, con una cayida del 33,4%. Tamién hubo un retrocesu bultable de la industria químico, con un 16,2% menos.