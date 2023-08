El Muséu de Belles Artes d'Asturies arrexunta ún de los meyores rexistros de visitantes no que va d'añu y la so apuesta por Picasso y la sidra pa les sos esposiciones de branu abulta que nun va facer otro qu'encontar los sos bonos rexistros. Superáu'l mediu añu, consiguió atraer a les sos sales a 64.377 visitantes. "Una cifra qu'ilusiona y allegra enforma porque nunca algamáramos esos rexistros, nin en 2019, que foi l'añu del nuesu tope de visites dica agora", diz Alfonso Palacio, al frente del equipu de la pinacoteca asturiana. Solo nel mes de xunetu que concluyó les visites llegaron a 25.509, frente a les 21.209 que recibieron en 2019 y a les 21.639 qu'hubo en 2022.

Con una colección permanente na que s'esponen más de 800 obres de los sieglos XIV al XXI repartíes per trés edificios, el Muséu de Belles Artes d'Asturies tien nes sos parés a grandes firmes asturianes y nacionales, principalmente. Y a ello axunta una programación d'actividaes y esposiciones temporales qu'enconten l'interés del muséu. Y si hai que saca-y punta al despegar rexistráu estos meses, Palacio afirma que podría tener daqué que ver "la cantidá de turismu estranxeru que tamos notando. Si vas peles sales oyes falar muncho n'inglés y francés, tamién portugués, y los folletos nesos idiomes van escosando", cuenta .

Y lo bono ye qu'a esos turistes –tamién a los nacionales– la postrera de les esposiciones inauguraes nel Belles Artes, la dedicada a la sidra, ta resultándo-yos suxerente. "Ye una amuesa que ta gustando enforma; siempre hai xente na sala. Creo que resulta atractiva polos sos múltiples enfoques, mesmo l'artísticu como l'etnográficu, el de la cultura popular...", rellata .

Y rescamplábalo esti día'l canariu Isidoro Santana Gil: "La esposición ye mui completa, tien material didáctico perinteresante", dicía esti profesor d'arte de Secundaria. "Tenemos que reivindicar lo nueso, festexar les tradiciones y papanos de la cultura asturiana, que tien sieglos y sieglos de tradición", indicaba con más conocencia de causa l'asturianu José Antonio Vega Serrano.

"Atopé la esposición buscando n'internet al entamar la nuesa visita a Uviéu y llamóme muncho l'atención pola so orixinalidá", dicía pela so parte un visitante alemán que va pasar tola selmana n'Uviéu col so fíu pequeñu.

Amás de l'amuesa "Escanciando", non menos atractives tán resultando les esposiciones que, con motivu del 50.º aniversariu del fallecimientu de Pablo Picasso, y-dedicó'l muséu : "Picasso y Antonio Cores. El encuentro", y "Un país superpoblado. Estampas de Picasso", dos amueses nes que'l públicu puede averase al xenial ceador dende la fotografía del uvieín Antonio Cores –qu'aportó a la redolada más íntima de Picasso– y el grabáu, una de les víes de creación que más entusiasmaron al xeniu malagueñu a lo llargo de la so trayectoria.

Los bonos rexistros de visitantes nel Belles Artes suponen un gran aliciente por que l'equipu encare el restu del añu. Nel puntu de mira tienen l'añu 2019, nel que'l Muséu algamó los 111.841 visitantes totales. Al respeutive, los primeros siete meses de 2023 yá suponen 6.947 visitantes más que los recibíos entós y 12.509 más que los de 2022. "Ye un aumentu considerable que nos da muncho aliendu", almite Alfonso Palacio.