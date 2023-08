La indumentaria femenina asturiana tuvo un imprescindible a lo llargo de munches décades: les prendes conocíes como "sobretou" o pa cubrise. Eses que se llevaben sobre los costazos yá fueres llabradora, obrera, noble o burguesa. De tipoloxía mui variao, teníen distintu fin yá ficieren falta pa sirvir d'abrigu, pa cumplir cola norma del pudor o pa sirvir d'adornu.

A esos mantones, mantoncillos o pañuelos de talle, de cabeza, pañuelos de mano, toquíes, mantielles, echarpes, chales, capelines, etc., que lleven tiempu nos almacenes, el Muséu del Pueblu d’Asturies abrió-yos un nuevu espaciu espositivu dientro de la so amuesa permanente "Asturianos na cocina. La vida doméstica n'Asturies, 1800-1965". "Trátase d'un espaciu dedicáu a enseñar la numberosa colección d'indumentaria que tien el muséu", espliquen dende la institución.

En concretu'l Muséu conserva una trentena d'esti tipu de prendes realizaes en distintos materiales y técniques. Y ente los más vistosos y reconocíos por toos ensin dulda tán los mantones de Manila, de los que'l centru xixonés caltien una docena. "Tomen el so nome de la capital filipina, onde facíen la primer escala nel so viaxe dende China hasta España. El so usu xeneralizóse como complementu de la indumentaria femenina a partir de 1820, por aciu del espardimientu del chal pa cubrir los costazos, vistiéndose primero poles clases altes y depués pol restu de les muyeres, convirtiéndose nuna prenda habitual d'abrigu. A partir de 1920 la popularidá del mantón mengua y solo va vistise n'ocasiones especiales y díes de fiesta como símbolu de distinción y elegancia", espliquen los voceros d'un centru qu'adulces foi dexando que la moda gane'l so espaciu nel so discursu museísticu porque dexó de ser vista como daqué frívolo pa ser otru elementu del patrimoniu etnográficu que, nesti casu, permite documentar y conocer la sociedá asturiana de los sieglos XIX y XX.

Siguiendo colos mantones de Manila, na selección de pieces déxase ver la evolución de la tipoloxía, "dende la decoración más cenciella a la más abigarada, con un aumentu paulatín de los flecos. Dependiendo del tamañu y de la calidá de los materiales, del momentu en que se vistía y de cómo se mangaba, estrémense delles tribes de mantones: mantón de cigarreres, mantón ‘a la moronga’ mui popular nel cambiu del sieglu XIX al XX, isabelín, mantón de llutu o xacobianu, chinescu, mantoncillu de talle y costumbrista", espliquen los espertos del muséu.

Tolos mantones que s'esponen nel Pueblu d’Asturies pertenecen a la colección del muséu y fueron donaos por particulares, nesti casu poles families Ramos Pérez; Fernández Martínez, por Jesús Feito Calzón y por Dionisio Enrique Pérez-Requeijo Díaz y la familia Fernández Martínez.