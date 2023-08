Cuentos d'un fútbol que nada tien que ver col d'agora. Eso ye lo que propón l'escritor xixonés Vicente García Oliva en "Un par de botes": once relatos, como nun podía ser d'otra forma pola so alliniación futbolera. El subtítulu, esplica, "podría camudase perfectamente por ‘Estampes’ o ‘Memories’, porque en toos ellos hai daqué personal ya intransferible que me pasó a mi, lóxicamente novelao porque la lliteratura sirve pa dar forma a la vida, sobremanera nes nueses alcordances que, de dalguna manera, acabamos por terminar novelando. Digo ‘en toos ellos’, anque en realidá nun ye asina. Hai dos esceiciones que me gustó axuntar. Una ye un homenaxe al fútbol arxentinu pioneru n'escritores qu'escribieren sobre'l deporte del balompié, xéneru que non siempre foi perbién consideráu polos intelectuales. Ye abondo recordar que'l gran Borges afirmaba que'l fútbol yera una cosa estúpida d'ingleses, y que nun hai cosa más popular que la babayada. Costó munchos años y aguantar munchos insultos poder publicar llibros de balompié ensin perder la categoría de ‘intelectual’". La otra esceición ye "un pequeñu homenaxe a la incorporación de la muyer al llamáu ‘deporte rei’, porque, como sabemos, a lo llargo de munchos años les muyeres tuvieron estremaes de la so práctica y casique de la so asistencia al mesmu. Na hestoria que se cunta en ‘Suañu cumplíu’, trátase d'una d'eses moces que queríen, pero nun podíen xugar, y de cómo se les arregló pa ver cumplíu'l so suañu".

Al relleer estos cuentos pa la so publicación dióse cuenta de que "el gran secretu que tien el fútbol pa los que lu practicamos ye que facilita tolos domingos la posibilidá de ser un héroe. La vida nun suel dar munches posibilidaes de facer heroicidaes, pero el fútbol ufiértateles de forma fácil y repitida: meter un gol decisivu, facer una parada que val por un partíu, realizar un bon marcaxe a esi delanteru ‘estrella’… Y ye un reconocimientu inmediatu con abrazos, palmotiaes, aplausos dende la grada, y que salga'l to nome en prensa". Heroicidá que trescala a los hinches "que se sienten un pocu héroes cuando'l so equipu gana a los grandes. Inda recuerdo con arguyu cuando'l Sporting ganó al Real Madrid por 3-0 na dómina del ‘Mataxigantes’. Hai un poeta colombianu, Miguel Méndez Camacho, que tien un preciosu poema sobre'l fútbol. Revisando una vieya revista escolar va remembrando los componentes del so equipu qu'acababa de ganar un partíu: el gallegu Tomás, el pezosu Pedroza, el maracuchu Antonio, el negru Siboney… y a la fin, en llugar de la fecha, escribe : ‘Aquella tarde de marzu en que fuimos brevemente inmortales’. Yo pienso qu'esa curtia inmortalidá ye, a última hora, la esencia del fútbol".