La Universidá d'Uviéu va coordinar el proyectu "Culturality" (Cultural heritage in rural remote areas for creative tourism and sustainability), un consorciu formáu por 13 instituciones europees pa dinamizar culturalmente los núcleos rurales, p'activar la so economía y afalar el so desenvolvimientu sostenible, creando empléu y asitiando población.

Esti proyectu, que va entamar el 1 d'abril y va allargase hasta'l 31 de marzu de 2028, tien una dotación económica global de trés millones d'euros, 2,4 millones de la Unión Europea y el restu de los gobiernos de los miembros asociaos. Ana María Fernández García, profesora del Departamentu d'Hestoria del Arte y Musicoloxía, va coordinar a una docena d'instituciones d'España, Italia, Portugal, Escocia, Estonia, Eslovenia, Noruega, Suecia y Rumanía. "Caúna d'elles apurre esperiencia nun área distinta a los demás, dando llugar a un equipu multidisciplinar d'especialistes en patrimoniu, economía de la cultura, antropoloxía, diseñu industrial y artesanía, ferramientes de la información y la comunicación, turismu y filosofía", indica, y ente elles hai organizaciones que trabayen "directamente coles comunidaes locales". "Les universidaes tenemos que dar respuestes a los problemes a los que s'enfrenten les sociedaes que nos acueyen", manifestó'l rector de la Universidá d'Uviéu, Ignacio Villaverde, a propósito d'esti proyectu, axuntando que "nun hai dulda de que'l despoblamientu rural ye ún d'estos problemes".