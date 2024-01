El secretu de la meyor casadiella del mundu ta, como suel dicise, na masa. Y, poques gracies, na so materia prima: nueces, ablanes, azucre, güevos y anís. Una combinación ganadora que permitió a la confitería Colón de Villaviciosa alzase por segundu añu consecutivu col primer premiu na modalidá profesional del Concursu Mundial de Casadielles celebráu en La Foz de Morcín.

"Tamos percontentos. La nuesa intención nun yera ganar, porque yá lo fixéramos en 2020, pero creo que ye importante qu'esti tipu de concursos s'afiten y, por qu'eso pase, los hosteleros tenemos d'implicanos", defende Ángel Sánchez, creador de la receta que pa la ocasión cocinó la so fía Clara. "Ún ganelu yo. Ella, l'otru", diz con arguyu.

Sánchez lleva "coles manes na masa" tola vida. Empezó con dieciséis años siendo panaderu y, darréu, interesóse pola pastelería. En 1981 abrió, xunto a la so muyer Blanca Caso, la confitería Colón en plenu centru de Villaviciosa. “De primeres teníemos casadielles en feches concretes, como antroxu o los difuntos, pero un día vieno un masaxista d'un equipu ciclista y llevó delles. Encantáron-yos, llamábenles cartuchos pola enerxía que-yos daben y empezaron a encarganos más. Tuvimos dellos años collaborando con dellos equipos, faciendo l'avituallamientu", recuerda.

En 2020, llograron alzase per primer vegada col galardón a la meyor casadiella del mundu y eso foi l'emburrión que-yos faltaba. “Agora nun podemos quitala de la carta. Les ventes medraron muncho y vien muncha xente d'otros conceyos específicamente a por elles”, afirma Clara Sánchez.

Esti nun ye, amás, el so únicu premiu. Tamién presumen de tener el galardón a la meyor tarta de mazana. "Esti ye un oficiu bien guapu. Siénteste mui satisfechu, non solo porque faes un productu dende cero, sinón porque la xente valóralo", considera Ángel, quien supo tresmitir esi amor pola pastelería a la so fía.