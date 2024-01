El Muséu de Belles Artes d'Asturies presentó esti día la so programación hasta abril, con dos esposiciones temporales, una "obra convidada", un ciclu de conferencies, otru de cine y delles actividaes educatives. El director del Muséu, Alfonso Palacio, avanzó a principios d'esti añu a LA NUEVA ESPAÑA, dalgunos de los acontecimientos que'l Muséu prepara pa los próximos meses, nos que tendría d'empezar la segunda fase de les obres d'ampliación de la so sede, n'Uviéu. Chillida y Tapies van ser dos de los protagonistes del programa de 2024, nel que la pinacoteca asturiana esternaliza per primer vegada delles esposiciones. Cola primera, esti mesmu cuatrimestre, va llevar al centru cultural Valey de Castrillón les sos últimes alquisiciones d'arte contemporáneo asturianu. Más p'alantre va haber otra nel Muséu Antón de Candás, dedicada a Amador, y p'hacia final d'añu una más, en Cabrales. Juan Fernández Álava y Noemí Iglesias son los artistes qu'esti añu van crear proyectos artísticos específicos pal Muséu.