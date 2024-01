Pa les persones con Trestornu del Espectru Autista (TEA) allegar a la peluquería, anque solo sía pa facer un cenciellu corte de pelo, nun ye una xera fácil. Les máquines y los secadores faen ruiu, el profesional tien que tener contactu físicu con ellos y, davezu, reciben una serie d'ordes. Aspeutos que nun suelen gusta-yos y pueden convertir el procesu nuna esperiencia, cuandu menos, desagradable. Pedro tien cinco años, ye autista y dende va un añu aporta a la peluquería Valdés Barber Company, de Llugones, a cortar el pelo. "Mesmo pa él, que pa mi, venir corta-y el pelo ye toa una odisea", esplica so madre, Esther Fernández. Ella ye la responsable de que, dende esti xueves, el salón cunte con una serie de pictogrames qu'antemanen, non solo a Pedro, sinón a otros neños de la so mesma condición, tol procesu pol que van pasar. Y eso faelo too más cenciello y prestoso.

"Cuando aporté per primer vegada a la peluquería, David Álvarez, el so responsable, preguntóme qué podía facer por que la esperiencia fuera menos traumática pa Pedro. Con una empatía enorme, pidióme que-y dixera abiertamente qué había que facer pa que too fuera más fácil", recuerda Fernández. La muyer, que trabaya activamente nun grupu d'autoayuda pa padres na Asociación Nora, púnxose en contactu colos especialistes del colectivu pa que-yos dieren delles recomendaciones. "Llegamos a la conclusión de que lo meyor yera utilizar pictogrames, con imaxes, que vienen perbién p'antemanase, pa que faigan peticiones o, inclusive, demuestren sentimientos". Fai casi siete años que David Álvarez abrió les puertes del so local en Llugones y, a lo llargo d'esi tiempu, son munchos los neños con trestornu autista que pasaron y que siguen allegando a la so peluquería. Asina que cuando Esther Fernández-y fíxo la propuesta, nun lo duldó un intre. "Abultóme perbién porque cuando atiendes a estos neños, anque siempre intentes facelo lo meyor que puedes, dacuando nun ye abondo", afirma. Al traviés de l'Asociación Nora diéronse una serie de pautes por que'l procesu fuera más cenciellu, mesmo pal veceru que pal profesional. "Solemos da-yos cita a hores onde nun haya muncha xente, baxar la música o, inclusive, apagala, y utilizar les máquines menos ruidoses pa que nun s'asusten", señala'l peluqueru. Enantes, l'únicu recursu que teníen yera "tirar de tablet por qu'ellos tuvieren más tranquilos", amiesta. Patricia Vázquez trai al so fíu Nel a Valdés Barber Company de magar el neñu tenía cuatro meses. "La verdá que pa él ye más fácil porque'l nivel d'autismu que tien ye más leve y lleva viniendo desque yera bien pequenu", indica. Sicasí, como madre que vive la esperiencia en primera persona, califica la iniciativa como "escepcional". "Pa ellos, el fechu de tener un sofitu visual como ye'l del pictograma, da-yos muncha tranquilidá", asegura . Esther Fernández, David Álvarez y Patricia Vázquez, de la mano de l'Asociación Nora, son solo'l principiu de lo que definen como "un llargu camín". Y tienen la esperanza de qu'esta iniciativa qu'empieza na peluquería, s'esparda a otru tipu de negocios: "Favorecería la so independencia y autonomía enforma ", resume.