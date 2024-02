El periodista Eduardo Lagar presenta la so faceta más plástica nel espaciu espositivu "Metro y medio de arte", onde podrá contemplase la so amuesa "Está mal visto", una serie de pintures sobre tabla que, "dende la so aparente inxenuidá, falen de temes trescendentales que, desgraciadamente, tán de plena actualidá", según describe'l críticu Santiago Martínez.

Eduardo Lagar, redactor xefe del diariu LA NUEVA ESPAÑA, ye autor de les noveles "El tesoro" y "Tomasín, en lugares salvajes", amás de los llibros "Sinécdoque" y "Asturias, el salto del siglo". Agora presenta'l so trabayu como artista plásticu, una faceta que lleva cultivando dende va años pero qu'enseña per primer vegada en públicu nuna esposición. "Está mal visto" podrá vese hasta final de febreru en "Metro y medio de arte" (l'escaparate espositivu asitiáu n'Uviéu na cai Cervantes, 12, que comisaría'l críticu Santiago Martínez). Diz l'autor nel testu de presentación de l'amuesa que se trata d'una serie d'obres que falen de too esi "Mal" que, voluntaria o involuntariamente, se fai invisible a los nuesos güeyos. Dende un tratamientu formal intencionadamente infantil y gayoleru, aluden a masacres, bombardeos, violaciones o sangrientos procesos migratorios "tresformaos en cobertories mediátiques que funcionen como otru espectáculu de ficción y entretenimientu más".