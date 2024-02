"El Principín", la obra universal d'Antoine de Saint-Exupéry que foi traducida a 250 llingües, llegó como un rayu de lluz en tiempos mui escuros. Vio la lluz en medio de la II Guerra Mundial y esa circunstancia torgó que la editorial francesa Gallimard pudiera editalu hasta 1945, acabada yá la contienda, lliberada Francia y un añu dempués de morrer el so autor. Ochenta años más tarde, aquelles circunstacies camudaron y güei ye una obra celebrada y compartida en tol mundu. Y, porques gracies, Avilés quixo axuntase tamién a les celebraciones del so 80.u aniversariu, con una esposición que firma la diseñadora Maite Capín en Factoría Cultural, cola que, sol títulu "He equí el mio secretu: namás col corazón se puede ver bien. Lo especial ye invisible a los güeyos", quixo treslladase al públicu los mundos del personaxe protagonista de "El Principín".

Como'l llibru, l'amuesa ta destinada mesmo al públicu infantil qu'al adultu. Nes parés de la sala reprodúcense fragmentos, colos que se trata de pescudar na hestoria de los viaxes del Principín dende la mirada poética y filosófica del llibru, treslladando a toles persones qu'alleguen al so inconfundible universu: la rosa, el raposu, la culiebra, los planetes y los sos habitantes, los baobabs... Trátase, a última hora, d'una amuesa viva, que se va dir arriqueciendo cola participación del públicu, cuidao que van poder, al traviés del dibuxu y la ilustración, interpretar cada frase . La esposición "He equí el mio secretu" podrá visitase na Factoría Cultural hasta febreru, de llunes a vienres, n'horariu de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 hores. Capín, que ye actriz, directora de casting y diseñadora de vestuariu, faceta pola que foi candidata al "Goya" por "El crucigrama de Jacob", enséñase feliz pola oportunidá d'interpretar 80 años dempués l'universu de Saint-Exupéry.