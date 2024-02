¡Oh!, qué sorpresa más risondera la que llevaron los integrantes de "Clowntigo Payasos de Hospital" al conocer que l'Asociación d'Empreses d'Artes Escéniques EscenAsturias decidiera concede-yos el premiu "Oh!" d'honor 2024 por llevar 15 años desenvolviendo'l so llabor nun espaciu de sorrises urxentes y necesaries: l'hospital.

Carambola, Fli el explorador, Anacleto, Pulpita, Clementina, Púa, Tiritina o Piltrafilla son dalgunos de los nomes artísticos de los qu'integren "Clowntigo", asociación ensin ánimu d'arriquecimientu que conecta l'arte clown con neños y adultos hospitalizaos, colectivos vulnerables y persones mayores. Fundada en 2009, tien payasos voluntarios y profesionales. Visiten a los neños nel Hospital Universitariu Central d'Asturies, y tamién a adultos nel Hospital Cruz Roxa de Xixón y, dende 2021, la Residencia El Naranco.

Fran García-Bernardo, profesor y payasu, ye coordinador de "Clowntigo". La noticia del premiu, señala a LA NUEVA ESPAÑA, ye mui ilusionante "por venir d'onde vien, demuestra que'l mundín artísticu valora'l nuesu trabayu. L'asociación ta formada por 20 persones, pero faciendo actividaes de payasu somos 18. Hai quien empezó va muncho, como yo, hai quien lo abandonó, hubo incorporaciones... Llevamos yá unos diez años con un grupu estable con un compromisu firme y al llargu plazu". Esta fin de selmana hubo un ensayu intensivu: vienres tarde, sábadu enteru y mañana del domingu. "Facémoslo dacuando. Son un xubidón, con dalgún profesor de fuera que da un supercursu. Lo normal ye axuntanos los xueves de tarde. Dos hores. Eso esixe un compromisu, más depués l'actividá que toque".

Empezó siendo asociación "absolutamente voluntaria y caltenémoslo, pero sumemos proyectos pela mañana que faen artistes profesionales, y eso ye remunerao. Por dignificalo como oficiu y pa sostener más proyectos d'un xeitu más afitáu". Hai delles propuestes zarraes "pero lliberémonos porque nos taba encorsetando. Pa salir de la zona de confort queríemos trabayar la improvisación. Entres na habitación que te va a dicir coses. El moñecu del neñu, un llibru, muebles... Chequear y construyir. Eso arriqueznos como artistes. Cada habitación ye un pequeñu escenariu". Afirma García-Bernardo –que se desdobla en "Pachucho" y "Presbicio"– que "buscamos xenerar alcordances guapes. Que depués cuando salgan d'ellí los tengan pa garrase y qu'el so pasu pel hospital puedan recordalu con daqué ciñu. Dacuando nes visites nun surde la risa y sí'l lloru, pero non del neñu, sinón de la emoción contenida d'un familiar que nos ve entrar y al neñu camúda-y la cara. Un lloru guapu, casi de gratitud. Y tamién hai dalgún plasmu, porque non siempre somos bien recibíos... Pa eso tamos tamién, por que nos digan que non. Bastantes coses-yos fáen que tán obligaos a recibir sí o sí".

Dientro de la improvisación, apunta, "tenemos gags con oxetos sanitarios pa da-yos otru usu. Les xeringues, por casu, pa facer música. Resignificalos". Hai muncha variedá d'oficios: profesoráu, enfermería, fotoperiodismu, carpintería, promoción musical, psicoloxía, artistes... Primero de too, el xuegu : "El motor que nos ayuda a salinos d'esi cerebru que ta tul día poniendo normes, xulgando... Cuando llibres d'eso sal un mundu de fantasía perguapu". La nariz colorada ye "la mázcara más pequeña del mundu y ye'l nuesu emblema". L'emblema de la risa y l'allegría como "celebración de la vida. El llau sanu que quier vivir con too y con eso. Nun vemos al neñu enfermu, solo vemos al neñu".