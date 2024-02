La vida de Lucía Martínez dio un xiru de 180 graos a los 26 años. L'avilesina, técnica superior en construcciones metáliques, sufrió un grave accidente de tráficu que-y fixo perder parte d'una pierna. Pero, en cuenta de dase, fixo de tripes corazón pa salir alantre. Primero de la amputación nun yera una gran amante de los deportes; fixera dalgún intentu en delles modalidaes, pero ensin llegar mui allá. Agora ye una de les grandes referentes na paraescalada y nel so currículum atesora dellos campeonatos d'España. Con esta tarxeta de visita, Martínez ufiertó va unos díes na Casa de Cultura una charra nel marcu de la Selmana de la montaña d'Avilés, na que contó la so esperiencia.

"La escalada atopela de casualidá", cuenta Martínez. Y ye que, cuando formaba parte d'una asociación de discapacitaos un día aportaron al polideportivu de Los Canapés pa probar el deporte. "Punxéronnos a esguilar a toos y a mi encantóme. Manolo Taibo, una de les persones de la Federación, vio que me prestaba y decidió dame'l bautismu d'escalada", esplica l'avilesina. Nesi momentu entamó la so meteórica carrera, anque según confiesa, a lo llargo d'unos meses tuvo que separase de la so pasión por unos problemes", pero agora ta meyor que nunca. "La escalada vien perbién pa recuperase de daqué como lo que me pasó a mi. Va dos años fui a competir al País Vascu francés y ehí, nos centros de rehabilitación, vi que teníen el so propiu rocódromu. Creo que ye una gran idea", indica.

Una de les coses que más llamen l'atención cuando Martínez compite ye'l so gran estáu físicu. "Muncho creo que seya pola siella de ruedes. El ximnasiu nun me gusta nada, nun soi de facer peses", almite la deportista, qu'esplica qu'una de les práctiques que más utiliza pa caltener a tonu los sos músculos ye la calistenia. Tamién practica taichí. "Antes nun tenía tiempu asgaya pa facer deporte. Trabayaba y estudiaba al empar, nun había hores pa too. Fixi yoga y natación, pero a nivel básicu. Foi agora ‘de vieya’ cuando me metí a modo", bromia.

"Sufrir un accidente asina de grave nun ye'l fin. A mi gústame cuntar que va unos años tuvi una operación na que nun podía facer nada, porque m'operaron una mano. Lo que fixi foi aprender a facer el cubu de Rubik cola otra. Ye too proponéselo", afirma.