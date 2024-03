Azahara Alonso, premiada polos llibreros españoles

Los llibreros españoles otorgaron a la uvieína Azahara Alonso'l so premiu "TodosTusLibros" 2023 al meyor llibru de non ficción por "Gozo" (Siruela). El xuráu destacó "la so capacidá pa volver tresllúcíos munchos de los alderiques sociales colos que convivimos, la autoconciencia del llinguaxe per parte de l'autora y el so inherente llirismu".