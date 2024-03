El legáu d'un biólogu asturianu pa calcular la güelga de carbonu

Juan Luis Domenech Quesada tenía un suañu. Un suañu al que dedicaba dineru del so bolsu y el tiempu llibre que-y dexaba'l so trabayu como responsable de Mediu Ambiente de l'Autoridá Portuaria de Xixón. El biólogu marín xixonés desenvolviera un métodu pa calcular y amenorgar la güelga de carbonu, esto ye, la cantidá de gases d'efectu invernaderu qu'emite una persona, un eventu o una organización. Domenech quería crear un máster pa enseñar esa ferramienta, llamada «Carbon Feel», a tolos interesaos en protexer la redolada. Sicasí, un tumor cerebral torgó-y ver materializáu'l so proyectu: el científicu finó en 2012 a los 56 años. Pero les sos enseñances pervivieron y finalmente fixéronse realidá: la Universidá Politécnica de Madrid va entamar el 5 d'abril un Cursu d'Espertu en Güelga de Carbonu basáu nel so sistema.

«Mio padre taba encegoláu col tema y siempres andaba preparando una montonera proyectos; pero'l más importante yera'l de ‘Carbon Feel’», cunta la so fía menor, Ángela. «Poco tiempu primero de que finara, alcuerdome d'una conversación con él nel coche na que suañaba y naguaba por crear un máster onde pudiera enseñase y fomentar esta ferramienta. Por desgracia, dexónos poco dempués d'aquel paséu», rellata.

Sicasí, Domenech yá conseñara les sos investigaciones nel llibru «Huella ecológica y desarrollo sostenible», qu'incluyía un CD con un documentu Excel pa calcular les emisiones según la so metolodogía, que tenía en cuenta, amás de los factores puramente científicos, l'impactu económicu. Los amigos y collaboradores de Domenech –lideraos pol biólogu Sebastian Labella– caltuvieron les sos enseñances, afondando nelles y apurriendo anovaciones, ensin escaecer nunca la so potencial aplicación práctica. Y esi ye'l momentu qu'agora llega col nuevu cursu de la Politécnica de Madrid, destináu a toa mena d'estudiantes, non yá namás de les cañes d'inxeniería.

«Juan Luis tenía una visión y una capacidá intelectual casi sobrenaturales», asegura Sergio Álvarez, secretariu académicu del cursu. «Foi una persona escepcional y comprometida dafechu colos proyectos nos que creía. Siempre tuvo plena disponibilidad pa viaxar pelos sos propios medios y aportar a cualquier xunta p'ayudar a los sos compañeros», recuerda Álvarez, ún de los sos discípulos.