Llaboral entama un nuevu programa de residencies artístiques

LABoral Centru d'Arte y Creación Industrial entama un nuevu programa de residencies artístiques en collaboración col Institutu Francés y la Bienal de Mayrit. El proyectu escoyíu ye "L’essencedu lieu", de Studio Petit Muller, formáu polos diseñadores franceses Andrea Petit y Alexis Muller. Xunto al artista Pol Olory van desarrollar el proyectu a lo llargo d'un mes en LABoral, primero d'enseñase na programación de Mayrit Bienal en Matadero Madrid.

"L’essence du lieu", esplica LABoral, ye una lluminaria interactiva y sensitiva qu'actúa como una personificación d'un llugar. Petit Muller imaxina que los llugares son seres sensibles que deseyen amar y ser amaos, mentanto que la lluz "acompaña a les persones qu'ocupen l'espaciu ufiertando ambientes lluminosos que s'afayen a les sos necesidaes y a la redolada. Como una foguera, fa-y falta ser cultivada pa ufiertar la so lluz y el so calor. El dispositivu alimentase del amor y la dulzura de les persones qu'interactúen con él. Cuando lu afalaguen o cuando les persones s'abracen a la so vera, la lluz intensifícase y el llugar puede cumplir la so función: crear una atmósfera prestosa y alcontradiza". Si nun s'alimenta regularmente, ablaya. Y muerre. Oxetivu: crear un usu harmoniosu de la tecnoloxía al serviciu de la empatía, la escucha y l'amor.