Asina ye la cántiga del coru "Al altu la lleva", que pon música a la represión franquista nel Occidente

"Salen os llobos da cova, por medo a os tempos qu’avanzan. Asústayes el futuro, qu’a xente probe reclama. Sonche como as nubres mouras, anunciando llougo el augua: el sol que todos querían, vailo tapar a torbuada". Asina empieza la cántiga "Como augua de torbón" escrita pol filólogu, escritor ya investigador tapiegu Xosé Miguel Suárez pa cuntar la represión franquista nel Occidente asturianu y a la que da voz el coru antifascista de Xixón "Al altu la lleva". El trabayu estrenóse'l pasáu xineru nel teatru Xovellanos y agora asoléyase un vídeu especial con imaxes rodaes nel territoriu eonaviego.

L'oxetivu d'esti proyectu audiviosual ye doble. Per un llau, dar a conocer el llibru "Como augua de torbón. Guerra civil y represión franquista nel estremo noroccidental d’Asturias”, que Suárez publicó en 2021 p'analizar les consecuencies de la Guerra Civil española na fastera oeste d'Asturies. Per otru llau, dexa "abrir campos nuevos" pal gallego-asturianu, llingua materna del tapiegu y que nel so espardimientu y caltenimientu lleva años trabayando.

Suárez enteróse por una compañera de trabayu de que'l coru "Al altu la lleva" taba buscando nuevos cantares p'ampliar el so repertoriu. Asina foi como se decidió a dar forma a esta cántiga na llingua del Eo-Navia y na que se resume, con métrica de romance, el conteníu del so ensayu de cuasi ochocientes páxines. El director del coru, el músicu Aníbal Menchaca, foi l'encargáu de componer la música y el resultáu final nun puede gustar más al autor. "Fixo un arreglu modernu y contemporaneu y toi percontentu col resultáu", apunta.

Tanto-y gustó la pieza que pensó na grabación d'un vídeu que sirviera, a manera de booktrailer, pa siguir nel espardimientu del so trabayu. Ello ye que, el llibru publicáu en 2021, complétase agora con un blogue nel que l'autor sigue sopelexando resultaos de la so llarga investigación alredor de la represión franquista na contorna. Nel vídeu comparten protagonismu les imaxes de los integrantes del coru coles de les pontes del Occidente peles qu'entraron les tropes sublevaes dende Galicia. Apaez el Fornacho, d'Abres, tamién la ponte de Porto (A Veiga), la de Porcía, que xune Tapia y El Franco y que volaron, y, a lo último, la de Navia. "La imaxe de les pontes onde, naquel branu de 1936, defendiéronse los milicianos, abultábame mui evocadora y queríemos grabar al coru cantando nes pontes, pero ye un coru de xente del centru y yera complicao, asina qu'optamos por esta fórmula", esplica Suárez. El montaxe final del vídeu, que se completa con imaxes antigües, ye obra de Javi Lueje y Rubén Arena. Nos sos primeros díes d'espardimientu yá supera'l millar de reproducciones.