L'artista uvieín Juan Falcón recrea "la obra viva" de Legazpi con una amuesa n'As Quintas

Dos artistes asturianos enxareten la so obra per caminos paralelos y tiempos diverxentes. A partir de material técnico y de taller mandáu polos descendientes del artista José Legazpi (Bres, Taramundi, 1943-Uviéu, 2019), Juan Falcón (Uviéu, 1983) discurrió dar vida a "un cadabre esquisitu", xuegu que sustitúi les palabres qu'estrayen d'una imaxe, por oxetos colos que crear arte. El resultáu, homenaxe y fábrica d'idees compartíes, yá puede vese na sala d'esposiciones d'As Quintas (A Caridá) nel arranque de la so temporada artística. Legazpi ye l'autor de la "Estela", escultura que s'apurre a los galardonaos col "Asturianu del mes" de LA NUEVA ESPAÑA .

Afirmó esti día Falcón a esti diariu que "Un mundo simbólico" ye'l resultáu del trabayu "más personal que fixi hasta'l momentu. Siguí mui de cerca la obra de Legazpi, pero nun foi hasta los sos últimos años cuando conectamos, cuasi siempre al traviés de les redes sociales nes qu'él yera mui activu. Conocía al so fíu de la primer mocedá, d'otru ámbitu, la música y dellos amigos comunes".

Como empezaba nel arte, recuerda Falcón, "siempre que podía preguntába-y por so padre ya interesábame polo que taba faciendo. Llegó'l momentu de conocenos y foi na esposición que realizó conxuntamente col alumnáu d'Hestoria del Arte de la Universidá d'Uviéu, dirixíu pola profesora Ana María Fernández. Más tarde volvimos coincidir na amuesa de la Xunta Xeneral del Principáu (2018). Llueu llegó'l so fatal fallecimientu y nun tuvimos ocasión de venos más".

Un llazu d'enfotu

Una perda que nun esclúi l'afayu d'un venceyu especial que Falcón dibuxa asina: "Tengo la sensación de pasar más tiempu con él, foi tal l'enfotu qu'estrechamos que nun m'abulta que perdiera daqué. En morriendo, un día llamóme Diego, el so fíu, quería quedar conmigo pa dame dellos materiales de so padre. Llegó al estudiu y dexó delles caxes d'olios d'amplia gama de colores, llápices, bolígrafos, portamines de dellos grosores y ferramientes de modelar, munches d'elles fabricaes por él mesmu o manipoliaes pa ufiertar un meyor usu. Pocos minutos dempués, sentí que tenía de facer daqué con esos materiales, un homenaxe al legáu de la so obra. Percibí una enerxía naquellos oxetos, tresmitíenme una fuerza, y pensé : ‘D'estes pintures y ferramientes va salir una obra viva, quiero representar l'heriedu de los artistes del pasáu a los del futuru’. La so ausencia ye una presencia al traviés de los oxetos vivíos. Utilicé los sos colores recién salíos del tubu, ensin entemecer, sobre arpillera superpuesta a llenzu, un texíu axatao, naturalmente bastu, pero mui resistente, que garra perbién la pintura".

Legazpi, apunta Falcón, "utilizó les técniques ancestrales y materiales más puros, tresformolos y fixo pieces realmente novedoses, inxenios únicos. Asina quixi manipoliar lo que tenía ente manes, como lo fadría él. Tocantes a les escultures, la opción principal foi'l barru, el magre con muncha testura, salida directamente de la tierra. Utilicé les sos ferramientes pa modelar les formes y consiguir les testures. Tou conforma un cosmos únicu, un mundu nel que cada elementu tien el so símbolu, y un tou, onde somos lo vivío, el nuesu pasáu y presente continuu".

La esposición enmárcase nel circuitu autonómicu de les artes plástiques "Asturies Cultura en Rede" en collaboración col Conceyu d'El Franco y l'Asociación d'Amigos d'As Quintas. Esplica l'artista uvieín que se proxectó como un trabayu interdisciplinar "nel que collaboro cola mio hermana Lucía Falcón nel comisariáu, el testu foi escritu por Gabino Busto Hevia, conservador del Muséu de Belles Artes d'Asturies, Sergio Llunik nel diseñu d'imaxe y catálogu y Erika Anes na fotografía. Caún de los pasos foi esencial na creación y el sofitu d'otros profesionales crea y afítase nuna rede nes artes plástiques. Non solo m'interesa la rede ente profesionales, tamién el sofitu d'otros axentes y allegaos, vitales na evolución d'un artista, por eso la esposición va dedicada a toes aquelles persones cercanes que creen na cultura y l'arte como bien pa una sociedá meyor".

Esplica Gabino Busto nel catálogu que "Un mundo simbólico" ilustra "sobre l'enfotu investigador y la versatilidá creadora" de Juan Falcón, un artista pluridisciplinar con "una personalidá artística que, rexida pol interés y l'emprendimientu, nun apara de pescanciar nos milenta misterios del arte".