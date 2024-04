Estes son toles bandes y artistes que van pasar pel Prestoso Fest la primer fin de selmana d'agostu

El músicu asturianu Nacho Vegas cierra'l cartel del Prestoso Fest, el festival de música independiente que se celebra en Cangas del Narcea del 1 al 3 d'agostu. Ente les últimes confirmaciones pa completar la programación de conciertos del festival tamién s'inclúin artistes locales como son el grupu “Pingüino” y la cantautora Tania Pereira, de Xedré; amás de la banda “Pony Bravo”, “Kodoshca” y “Los Míticos del Chimbozaro”. En total, cuasi una ventena de bandes y artistes asturianos, nacionales ya internacionales podrán disfrutase nel escenariu del festival, que volverá allugase en Las Barzaniel.las, nun prau al pie del Paséu del Vino, la sienda piatonal que comunica col centru de la capital canguesa.

Nun añu nel qu'el Prestoso Fest llega a la so séptima edición, pero cumple'l so décimu aniversariu dende'l so entamu na localidá canguesa de Xedré, la organización del eventu asegura “cumplir un deséu presente dende los sos anicios” al consiguir l'actuación de Nacho Vegas “convertíu nuna de les voces más respetaes nel ámbitu de la música popular n'España y América Llatina y nun artista de referencia pa un públicu mayoritariu y tresversal”, destaquen. Tamién celebren poder cuntar cola banda andaluza “Pony Bravo” que va presentar el so acabante publicar “Trópico”. Mentanto que los grupos “Kokoshca” y “Pingüino” van repitir participación nel festival.

Estes cinco nueves confirmaciones axúntense a les que se fueron anunciando con anterioridá: “Los Bitchos”, “Triángulo de Amor Bizarro”, “Viva Belgrado”, “Belako”, “AK/DK”, “pablopablo” (fíude Jorge Drexler), “Repion”, “Los Manises”, “Pablo und Destruktion” y “La tribu del Trueno”, “Perarnau IV Live feat Drama av/set” y “Mediocre”..

Amás del festival puramente dichu, el sábadu 3 d'agostu, nel Escenariu Momentos Alhambra van ufiertase conciertos gratuitos abiertos al públicu en xeneral pol que van pasar “Los Míticos del Chimborazo” y “La Viuda de Angelín”. Coles mesmes, a lo llargo de los díes que dura esta cita musical va ufiertase un programa d'actividaes complementaries rellacionaes cola gastronomía, la naturaleza, les costumes, el turismu, la cultura y la enoloxía de la zona, coles mires de que quien s'averen a Cangas a disfrutar de la música tamién puedan conocer les tradiciones y cultura del conceyu.

Los abonos del festival tán a la venta na páxina web del eventu: presotofest.com. Amás, cola collaboración del Institutu Asturianu de la Mocedá, les persones usuaries del Carné Xoven Européu van poder aportar a un descuentu especial de 20€ (unidaes llendaes).