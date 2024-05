La meyor música n'español tien temes asturianos: doce artistes nacionales escueyen los sos cantares favoritos

"Mediterráneo", de Serrat; "19 días y 500 noches", de Sabina; "La leyenda del tiempo", de Camarón, y "Yo no soy esa", de Mari Trini son dellos de los cantares escoyíos por doce músicos españoles que, aguiyonaos pol Institutu Cervantes y Apple Music, escoyeron les sos lletres favorites n'español de tolos tiempos por cuenta de les celebraciones del Día del Llibru. Los artistes incluyíos na iniciativa fueron Enrique Bunbury, Diego Vasallo, El Chojin, José Ignacio Lapido, el Niño de Elche, Zahara, Rozalén, Andrés Calamaro, Najwa Nimri, Pablo López, La Bien Querida y Russian Red.

Toos fixeron la so "playlist" de diez meyores temes y, ente tolos posibles, trés de los invitaos aprucieron con referencies asturianes. Apunten: "Allá arribita", de Rodrigo Cuevas, tien una de les meyores lletres según la xienense Zahara; "La planta 14", de Víctor Manuel, ye "redonda" pa la manchega Rozalén, y "Yo soy quien espía los juegos de los niños", de "Ilegales", ta ente les meyores pal guitarrista y compositor granadín José Ignacio Lapido.

Les llistes, que son accesibles dende la web del Institutu Cervantes y na so área na plataforma Apple Music, respuenden a un oxetivu del qu'esti día faló Luis García Montero, director del Institutu Cervantes: "La cultura ye una en tolos sos aspeutos, y equivóquense los que quieren estremar ente alta y baxa cultura". L'escritor recordó cómo la obra de poetes como Antonio Machado o Federico García Lorca ta estrechamente venceyada a la "canción popular".

Pauline en la Playa. / Cedida a LNE

Na presentación qu'esti día se fixo del proyectu participó la cantante Rozalén, que precisamente se refirió a "La planta 14" de Víctor Manuel como ún de los sos himnos personales y eso que "me cuesta escoye-y una canción, porque ye ún de los más grandes compositores"Quédase col tema mineru, el que "más m'emociona", y escuéyela "por ser una cantar narrativu, cunta una hestoria determinada y tamién sirve como denuncia. Tien frases poétiques que me vuelven lloca", aseguró. Pela so parte, Zahara considera que Rodrigo Cuevas tien un puestu d'honor na so llista porque "na so voz tán les voces de toles sos antepasaes y de toles folclóriques, y al empar ta el descaru y la diversión de la música moderna actual". De la lletra de Jorge Martínez, Lapido considera que ye una amuesa de que'l líder de "Ilegales" "da lo meyor de sí cuando xune nun cantar tan poéticu como esti lo malvao y la clarividencia".

"Cuarteto Quiroga" / Cedida a LNE

L'Institutu Cervantes estrénase, amás, como comisariu n'Apple Music y presentó tamién otra llista de reproducción que ta yá disponible na plataforma. Titúlase "Lo que suena nel Institutu Cervantes" y ye una escoyeta de lo que se puede sentir nes sales de les sos instituciones de los cinco continentes. Y tamién hai coses bones asturianes: el "Cuarteto Quiroga", que tien al violinista Aitor Hevia como pieza angular; otra vuelta Rodrigo Cuevas –col tema "Más animal"– y "Pauline en la Playa", la formación de les hermanes Alicia y Mar Álvarez, con "El mundo se va a acabar".

