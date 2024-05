El Muséu del Pueblu d’Asturies amuesa 280 imaxes d'un sieglu de la saga de fotógrafos Vinck

El Muséu del Pueblu d’Asturies amuesa al públicu la hestoria de la saga de fotógrafos Vinck, al traviés d'un percorríu de 280 fotografíes y una ventena aprosimao de cámares fotográfiques y otros apartaos. La esposición, que lleva por títulu "Una saga de fotógrafos de Xixón (1905-2007)", enseña'l trabayu entamáu en 1905 por Laureano Vinck Carrió, el que siguió el so fíu Gonzalo Vinck y el que remató'l so nietu Octavio, qu'asistió a la inauguración xunto a la so muyer Alicia Santos.

Octavio Vinck donó al archivu del Muséu del Pueblu d’Asturies unes 3.500 fotografíes y unos 414 aparatos fotográficos, amás d'oxetos familiares de les trés xeneraciones. "Tamos perarguyosos con esta donación, porque la nuesa ciudá encárgase de cuidar y protexer el nuesu patrimoniu", rescampló, emocionáu, y con dalguna llárima, en viendo'l resultáu: "Teníamos miles d'oxetos y tuvimos munchu tiempu encuriosándolos y catalogandos pa entregalos".

Carmen Moriyón, alcaldesa de Xixón, destacó "el pesu de la fotografía, porque lo que guarda la memoria son les fotografíes". Y recalcó la importancia que tien esti archivu: "Ye una talaya descomanada sobre la que contemplar la hestoria de Xixón.

Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, destacó que con esti material cumplen una de les misiones cuando entamaron va trés décades el llabor de la fototeca. "Nel nuesu ideal siempre tuvo la utopía d'integrar la colección de los Vinck, y yá la tenemos", enfatizó, primero de reconocer tamién que l'enclín del muséu camudó nos últimos años: "Agora'l fondu componse más de donaciones que d'adquisiciones, cuando va unos años nun yera asina".

El núcleu de la donación compónenla les alredor de 3.500 fotografíes realizaes poles trés xeneraciones de fotógrafos de la familia Vinck: Laureano Vinck Carrió y Aurora Álvarez Sánchez (Foto Vinck); Gonzalo Vinck Álvarez y Victorina Díaz Elvira (Vinalva), y Octavio Vinck Díaz (Vinck-Image Center), que resume'l so trabayu profesional y artísticu dende 1905 a 2007, al que s'axuntó la dedicación como coleccionista del propiu Octavio Vinck. Les fotografíes tienen los más estremaos soportes y formatos: negativos de vidriu, negativos de celuloide, plaques estereoscópiques, tarxetes postales, daguerrotipos, ambrotipos o positivos en papel.

